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Музею в парке — нет! Махачкалинцы не дали начать стройку

Общество
Жители города помешали закладке капсулы под строительство будущего музея

Махачкала, 3 февраля 2017, 15:34 — REGNUM  В парке Ленинского Комсомола в Махачкале жители города помешали закладке капсулы под будущий музей «Россия — моя история». Мероприятие, в котором должен был принять участие мэр города Муса Мусаев, должно было начаться в 13:00. Ко времени визита официальных лиц площадка должна была быть готова, но граждане помешали этому, сообщает 3 февраля корреспондент ИА REGNUM. В парке собралось несколько десятков человек.

Ранее инициативная группа горожан, выступающих за поддержку парка, обратилась в суд с иском к администрации города. Они требуют признать незаконным выделение земельного участка площадью один гектар на строительство музея. В интернете организован сбор подписей под петицией к президенту России Владимиру Путину с просьбой не разрешить стройку в историческом парке.

Как сообщили в администрации Махачкалы, проект стоимостью в 140 млн рублей реализуется под патронажем президента России и реализуется в Дагестане по инициативе главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Проект задуман как мультимедийные экспозиции, посвященные особенно ярким периодам истории России от древности до наших дней. Аналогичные центры появятся в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и в других городах, сообщает мэрия.

Почти все противники строительства этого музея подчеркивают, что они не против проекта как такового, а против его строительства именно в этом парке, который множество горожан считают имеющим историческую ценность. Председатель Общественной палаты Дагестана Гамзат Гамзатов в комментарии еженедельнику «Новое дело» сказал, что парк Ленинского комсомола сам по себе является музеем, и нет никакой необходимости строить музей в музее. Против этого проекта выступили и часть депутатов городского собрания Махачкалы, а также множество горожан.

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