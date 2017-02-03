Пятница, 03 Февраля 2017 года
16:15:41 МСК

Более 80 процентов северян предпочитают зарубежный отдых российскому

Общество
Туры по регионам страны в последние годы приобрёл только каждый шестой житель Кольского полуострова, подсчитали в Мурманскстате

Мурманск, 3 февраля 2017, 15:11 — REGNUM  

Большая часть (88 процентов) российских граждан, обслуженных турфирмами области в 2010—2015 годах, предпочитала отдых за рубежом. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельствуют данные, обнародованные Мурманскстатом.

«Самыми популярными направлениями являлись Турция, Египет, Таиланд, Греция, Испания, Финляндия, Объединённые Арабские Эмираты и Кипр, — отметили в ведомстве. — В год максимального турпотока — 2012, их посетили 72 процента всех российских туристов, купивших путёвки в турифирмах нашего региона».

При этом, по данным Мурманскстата, туры по регионам России в эти годы приобрёл только каждый шестой житель Кольского полуострова.

«Мурманскую область в 2010—2015 годах наиболее активно посещали туристы из Норвегии, Великобритании и Финляндии — 62 процента общего числа иностранцев, принятых турфирмами области, — отмечают в ведомстве. — В 2015 году впервые в анализируемом периоде в области побывали туристы из Хорватии, Черногории и Индии».

Отметим, как подсчитали в Мурманскстате, для удовлетворения потребностей населения в приобретении туристских пакетов, визовой поддержки, экскурсионного обслуживания в регионе на конец 2015 года действовало 58 туристских фирм. Их услугами воспользовалось 170 тысяч человек, в том числе в 2012 году — более 37 тысяч, что является максимальным значением в эти годы. «Только в 2015 году населению реализовано туристских пакетов более чем на 1 миллиард рублей», — заключили в ведомстве.

Напомним, в 2015 году турпоток из области сократился почти на 43 процента.

Как сообщало ИА REGNUM, это связано со значительным ростом цен на туристские продукты в сфере зарубежного туризма, а также с рекомендацией Федерального агентства по туризму приостановить их реализацию в Египет. Это привело к снижению турпотока в эту страну по сравнению с предыдущим годом почти в 2 раза.

Читайте ранее в этом сюжете: К концу года турпоток в Мурманской области увеличится до 320 тыс человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие внутреннего туризма
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Сергей Лавров и Делси Родригес 6 февраля проведут переговоры в Москве
МоскваРоссия Отношения России и Венесуэлы Политика
NB!
03.02.17
Музею в парке — нет! Махачкалинцы не дали начать стройку
МахачкалаРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Общество
NB!
03.02.17
Ждет ли Бразилию новый импичмент?
БразилиаБразилия Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
03.02.17
В Совфеде призвали не накалять отношения между Россией и Белоруссией
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
03.02.17
«Газпром» торопится построить Nord Stream-2 ради преимущества перед Киевом»
МоскваРоссия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.02.17
Сергей БеловThe National Interest: Является ли Россия угрозой для США?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Сергей Гуркин«Блицкриг майдана»: золотые пули и завозной народ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора
МинскБелоруссия Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко обвинил Россию в нарушении межгосударственного договора о границе
МинскБелоруссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
03.02.17
Сводка боев в Донбассе: После удара «Ураганом» в Донецке закрыли все школы
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Яков РудьУкраина incognita: убийства
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Скоропалительное бегство миссии ОБСЕ из Донецка попало на видео
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко: «Пора забывать об этих терминах — льготы, бесплатно»
МинскБелоруссия Экономический кризис в Белоруссии Экономика
NB!
03.02.17
В России может появиться общедоступная база педофилов
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
03.02.17
Кубань ищет инвесторов для платного тоннеля на трассе Майкоп – Туапсе
КраснодарРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
03.02.17
«Рубль ещё верит в сказки»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
Не ради искусства: МИД РФ рассчитывает на «выстрел» миссии ОБСЕ на Украине
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Станислав ТарасовСША пытаются разорвать альянс России, Ирана и Турции
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
03.02.17
Италия: «Белоруссия ссорится с Россией и смотрит в сторону Китая»
РимИталия Белорусско-китайские отношения Политика
NB!
03.02.17
Максим ИсаевСША навредят своей репутации, отменив санкции против РФ – FP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Юрий БаранчикВласть на Украине скоро снова поменяется: прогноз
МоскваРоссия Видео ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
«Вредная инициатива»: сибиряки о запрете «встреч с депутатами»
НовосибирскРоссия Региональное законодательство Политика
ещё главное