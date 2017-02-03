Более 80 процентов северян предпочитают зарубежный отдых российскому

Туры по регионам страны в последние годы приобрёл только каждый шестой житель Кольского полуострова, подсчитали в Мурманскстате

Мурманск, , 15:11 — REGNUM

Большая часть (88 процентов) российских граждан, обслуженных турфирмами области в 2010—2015 годах, предпочитала отдых за рубежом. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельствуют данные, обнародованные Мурманскстатом.

«Самыми популярными направлениями являлись Турция, Египет, Таиланд, Греция, Испания, Финляндия, Объединённые Арабские Эмираты и Кипр, — отметили в ведомстве. — В год максимального турпотока — 2012, их посетили 72 процента всех российских туристов, купивших путёвки в турифирмах нашего региона».

При этом, по данным Мурманскстата, туры по регионам России в эти годы приобрёл только каждый шестой житель Кольского полуострова.

«Мурманскую область в 2010—2015 годах наиболее активно посещали туристы из Норвегии, Великобритании и Финляндии — 62 процента общего числа иностранцев, принятых турфирмами области, — отмечают в ведомстве. — В 2015 году впервые в анализируемом периоде в области побывали туристы из Хорватии, Черногории и Индии».

Отметим, как подсчитали в Мурманскстате, для удовлетворения потребностей населения в приобретении туристских пакетов, визовой поддержки, экскурсионного обслуживания в регионе на конец 2015 года действовало 58 туристских фирм. Их услугами воспользовалось 170 тысяч человек, в том числе в 2012 году — более 37 тысяч, что является максимальным значением в эти годы. «Только в 2015 году населению реализовано туристских пакетов более чем на 1 миллиард рублей», — заключили в ведомстве.

Напомним, в 2015 году турпоток из области сократился почти на 43 процента.

Как сообщало ИА REGNUM, это связано со значительным ростом цен на туристские продукты в сфере зарубежного туризма, а также с рекомендацией Федерального агентства по туризму приостановить их реализацию в Египет. Это привело к снижению турпотока в эту страну по сравнению с предыдущим годом почти в 2 раза.

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