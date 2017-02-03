Разорённый детский сад: «оружие во внутриполитической борьбе?»

Миасс, Челябинская область, , 14:44 — REGNUM В городе Миассе Челябинской области не могут определиться с судьбой здания бывшего детского сада. Муниципальные власти города Миасса Челябинской области затягивают решение с его восстановлением, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Собрания депутатов Миасского городского округа Константин Башлыков.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из местных общественников, с подачи местных СМИ вновь накаляется обстановка вокруг бывшего дошкольного заведения, расположенного по адресу Миасс, улица Вернадского, 1а. Детский сад перестал функционировать в 2000 году. До 2016 года его помещения сдавались в аренду организациям различных направлений деятельности под сауну, церковный приход, учебный центр центра занятости населения, секцию каратэ, звероферму и другие. Общая площадь здания и прилегающих территорий детсада составляет 1 тыс. 766 квадратных метров.

Периодически вставал вопрос и о восстановлении дошкольного учреждения. В 2007 году администрация города начала подготовку проектно-сметной документации капитального ремонта здания. Тогда, по предварительным подсчетам, на ремонт было необходимо 9 млн рублей. Но работы так и не были выполнены.

В 2014—2015 годах администрацией вновь рассматривался вопрос восстановления. Капитальный ремонт оценивался уже в 20 млн рублей. Велись переговоры с областью о дотации. В феврале 2016 года, после многочисленных обращений общественности, детский сад с инспекцией посетила уполномоченная по правам человека Челябинской области Маргарита Павлова. Она отреагировала на увиденное: «Я ожидала увидеть все, что угодно, но только не такую картину. Когда говорят, что все здания уже вернулись в муниципальную собственность, я своими глазами вижу, что это не так. В данном случае здание, будучи в муниципальной собственности, до сих пор не передано для использования под нужды детей».

После визита областного омбудсмена администрацией города было принято решение о проведении независимой экспертизы состояния здания детсада, на основе которой планировалось принятие решения о дальнейшей его судьбе. Проводилась ли экспертиза и каковы ее результаты, неизвестно. Тем не менее, к июню 2016 года бывший детский сад был включен в «приватизационный список» муниципального имущества, подлежащего к продаже частным инвесторам. Администрация города обосновывала это решение высокими затратами на ремонт здание. 24 июня на 12-й сессии собрания депутатов Миасского городского округа на утверждение был вынесен проект, предполагающий ликвидацию строения и застройку участка с возведением жилых домов. Абсолютным большинством голосов депутатов данный проект был утвержден. Также было внесено предложение наложить обременение на застройщика по строительству на первом этаже многоэтажки детсада на 100 мест. Часть квартир в новостройке планировалось передать обманутым дольщикам.

После принятия данного решения, помещения детсада были освобождены от арендаторов и началась подготовка к продаже. Так как здание стояло бесхозным, началось буквально разграбление имущества, которое еще оставалось в нем и на территории детсада. По разным оценкам ущерб составил от 400 тыс. до 2 млн рублей. Здание было отключено от водоснабжения и центрального отопления, что привело к разморозке труб с наступлением холода. Бывшее дошкольное учреждение стало пристанищем бомжей.

Однако уже осенью 2016 года некоторые депутаты стали настаивать на отмене решения и на выводе детского сада из списка приватизации. Мотивировали они это слишком низкой начальной стоимостью выставления имущества на торги — 6,5 млн рублей. 11 ноября председатель собрания депутатов Евгений Степовик вынес на голосование предложение исключить детсад из приватизации. С небольшим перевесом предложение отклонили. Но уже 15 декабря, на очередной сессии с минимальным перевесом, 14 из 26 депутатов, поддержали это же предложение Степовика.

К моменту принятие данного решения здание уже было приведено в столь плачевное состояние, что позиция администрации, которую в июне депутаты поддержали, а в декабре ей противостояли, стала более обоснованной. На данный момент стоимость восстановления, по разным оценкам, превышает 30 млн рублей, и субсидий из области ждать не приходится.

По мнению депутата миасского городского округа Константина Башлыкова, из-за непоследовательных действий депутатского корпуса было упущено время. Стоимость восстановления детского сада за последние полгода значительно выросла именно из-за утвержденного в июне депутатами проекта приватизации и сноса здания. За строением прекратили следить, произошло активное расхищение и разрушение инфраструктуры, о чем все депутаты знали.

«Лично я каждый раз голосовал против продажи детского сада. Городу нужны дошкольные учреждения. Однако, мне не совсем понятна позиция тех моих коллег, которые сначала выступали за приватизацию, а через несколько месяцев изменили свое решение. Пусть каждый из депутатов, кто так поступил, задаст себе вопрос — руководствуется он благом жителей города и их детей, или преследует интересы личные и внутрикорпоративные? Не стал ли этот детский сад оружием во внутриполитической борьбе?» — сказал депутат.

Напомним, что решение о снятии детского сада с продажи противоречит рекомендациям, внесенным в протокол совещания, состоявшегося 6 декабря в Законодательном собрании Челябинской области под председательством вице-спикера Семёна Мительмана по теме обманутых дольщиков. «Ускорить проведение процедуры организации торгов по продаже муниципального имущества (помещения детского сада, расположенного в г. Миассе по ул. Вернадского, 1а) с целью возведения жилого дома, с учетом обязательств, установленных Решением Собрания депутатов Миасского городского округа и рассмотрения возможности предоставления жилых помещений обманутым дольщикам», — сообщил тогда Семен Мительман.

Добавим, на 1 сентября 2016 года в Челябинской области в очереди на устройство в дошкольные образовательные организации находилось почти 14 тыс. детей в возрасте до трёх лет.