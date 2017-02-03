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Новгородстат: Рождаемость в регионе в 2016 году снизилась на 1,5%

Общество
Смертность по-прежнему превышает рождаемость

Великий Новгород, 3 февраля 2017, 14:22 — REGNUM  По предварительным данным Новгородстата, в 2016 году в Новгородской области родилось 7,3 тысячи детей — это на 1,5% меньше, чем в 2015 году. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщается в пресс-выпуске ведомства об итогах социально-экономического развития региона за прошлый год.

Смертность в Новгородской области в 2016 году тоже уменьшилась — на 1,2%, но умерших было на 3,4 тысячи больше родившихся — 10,7 тысячи человек.

По данным Новгородстата, основные причины смертности — болезни системы кровообращения, от них скончались 52,9% всех умерших. На втором месте — смертность от новообразований (11,7%), на третьем — внешние причины смерти (9,1%). В 2016 году по сравнению с 2015 годом снизилось число умерших от болезней органов дыхания (на 18,5%), новообразований (на 9,6%), болезней органов пищеварения (на 9,1%), болезней системы кровообращения (на 7,2%).Но увеличилось число умерших от некоторых инфекционных и паразитарных болезней (на 9,6%) и от внешних причин (на 0,3%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, демографическая ситуация в Новгородской области является одной из основных проблем региона. По прогнозам Новгородстата, население региона к началу 2031 году сократится на 56,7 тысячи человек до 553 тысяч, или на 9,3% меньше, чем в начале 2017 года.

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Демографическая статистика
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