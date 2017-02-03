Новак: Арктические проекты в РФ заинтересовали зарубежных партнеров

24 января в пресс-службе Европейской комиссии сообщили, что ЕС заинтересован в обеспечении устойчивого развития Арктики и намерен и дальше «рационально» инвестировать средства в перспективные проекты

Москва, , 14:21 — REGNUM Санкционный режим против Российской Федерации (РФ) не напугал зарубежных партнеров, проявляющих большой интерес к арктическим проектам страны. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Капитало‑ и наукоемкость разработки нефтегазовых месторождений создает идеальную платформу для международной кооперации и привлечения иностранного капитала в РФ, — сказал Новак. — Зарубежные партнеры уже проявляют большой интерес к арктическим проектам, несмотря на санкционный режим, понимая перспективность данного направления».

24 января в пресс-службе Европейской комиссии сообщили, что ЕС заинтересован в обеспечении устойчивого развития Арктики и намерен и дальше «рационально» инвестировать средства в перспективные проекты.

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