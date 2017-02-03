Facebook закрыл доступ к странице украинского футболиста Зозули

Киев, , 14:17 — REGNUM Администраторы социальной сети Facebook заблокировали страницу украинского нападающего Романа Зозули, ранее обвиненного испанскими футбольными фанатами в приверженности нацизму, сообщает «Лайф».

Вместе с тем, Зозуля лишился возможности не только пользоваться соцсетью, но и выходить на поле. Футболист намеревался перейти из севильского клуба «Бетис» в мадридский «Райо Вальекано» на правах аренды. Однако болельщики возмутились ультраправыми взглядами Зозули, который не раз публиковал на своей странице националистические материалы, в частности, на одном из снимков он изображен в шарфе с изображением Степана Бандеры.

Руководители «Райо Вальекано» вернули форварда обратно в «Бетис». Согласно правилам УЕФА, игрок не может переходить из клуба в клуб чаще двух раз за сезон, потому 27-летний футболист не сможет играть тех пор, пока чемпионат Испании 2016/17 не завершится.

Юристы Зозули инициировали судебный процесс. По мнению адвокатов, права футболиста были нарушены, так как мадридский клуб отказался завершить уже оформленный трансфер.