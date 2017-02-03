Пятница, 03 Февраля 2017 года
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В Томске мужчина через суд обязал мать освободить квартиру от животных

Общество
В квартире было невозможно жить

Томск, 3 февраля 2017, 14:08 — REGNUM  Кировский районный суд города Томска удовлетворил в полном объеме иск местного жителя к своей матери. Мужчина требовал устранить препятствия в пользовании жилым помещением, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Выяснилось, что истец проживал в квартире вместе с матерью несколько лет. Затем в доме появилось большое количество животных, которые портили имущество и вещи истца. Санитарное состояние в квартире не позволяло там находится, так как кошки и собаки испражнялись прямо в квартире на полу, вели себя агрессивно, могли покусать. Десятки собак и кошек неконтролируемо плодились и были случаи, когда они кусали и разрывали щенков друг друга. В квартире стоит отвратительный запах, начал гнить пол, были ободраны обои. Истец пытался начать ремонт, снял старые обои, но сделать ремонт было невозможно из-за присутствия животных, которых некуда было переселить. Таким образом, проживать в квартире стало невозможно.

Кроме того, ответчица в последнее время не пускала истца в квартиру. Несмотря на это, истец систематически оплачивает долги по коммунальным платежам, чего не делает ответчица. На основании изложенного просил обязать ответчицу не чинить препятствий в пользовании квартирой: обеспечить доступ, произвести косметический ремонт, то есть привести жилое помещение в пригодное для проживания состояние, удалить из квартиры животных в целях соблюдения санитарно-гигиенических требований и сохранности жилого помещения.

При этом он пояснил, что готов участвовать и помогать ответчику в восстановлении жилого помещения в нормальное санитарно-гигиеническое состояние и желает проживать в спорном жилом помещении, поскольку иного жилья не имеет.

Мать истца в судебном заседании возражала против удовлетворения иска. Она заявила, что не хочет жить с ним под одной крышей и утверждала, что животные больших проблем не создают.

Суд исковые требования истца к ответчику удовлетворил в полном объеме, решение вступило в законную силу.

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