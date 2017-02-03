Парламент Ингушетии: В республике не выявлено ни одного учащегося-наркомана

За 2016 год были проверены на употребление наркотиков более 1100 человек

Магас, , 14:08 — REGNUM В Ингушетии не выявлено наркозависимых среди учащихся образовательных учреждений. Такие данные привело Министерство здравоохранения республики по итогам прошедшего года. Всего, как сообщает ведомство, было проведено более 1100 освидетельствований.

Информация о проверках в учебных заведениях была заслушана в ходе заседания парламента региона. Было отмечено, что, несмотря на принятие в декабре прошлого года закона о проведении в образовательных организациях республики профилактических добровольных осмотров с целью выявления лиц, употребляющих наркотики, на текущий момент правительством Ингушетии ещё не утвержден порядок проведения осмотров.

Тем не менее, такой порядок давно утвержден федеральным документом — приказом Минздрава России. В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ у представителей молодежи необходимо установить такой порядок как можно скорее и в Ингушетии, отметили депутаты.

В Парламенте считают, что работу по освидетельствованию нужно вести более масштабно, с охватом как можно большего количества молодежи, особенно из зоны риска. Также среди предложений парламентариев прозвучали такие, как усиление уголовной ответственности за распространение наркотиков, активизация работы полиции и общественности, возвращение практики профилактических встреч с учащимися и родителями.

Еще одним предложением стало повышение контроля за аптечной сетью, вплоть до отзыва лицензии за безрецептурный отпуск психотропных и наркосодержащих препаратов.

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Число наркоманов в Ингушетии в 6 раз ниже, чем в среднем в России

Напомним, в конце 2016 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал закон, предусматривающий добровольное тестирование обучающихся в учебных заведениях на употребление наркотиков. В законе предусмотрен комплекс мер, которые позволят снизить уровень наркомании среди молодежи.