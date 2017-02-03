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Дело о гибели вице-спикера ЗС Петербурга рассмотрит суд в Ленобласти

Общество
Авария, в результате которой погиб политик и его жена, произошла в августе 2016 года
Павел Солтан
Иллюстрация: Assembly.spb.ru
Павел Солтан

Санкт-Петербург, 3 февраля 2017, 14:02 — REGNUM  Уголовное дело о гибели в автокатастрофе вице-спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Солтана и его супруги направлено во Всеволожский суд Ленинградской области. Обвиняемым по делу является водитель автомобиля Mercedes С 200, с которым столкнулась Toyota депутата. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщила Генпрокуратура РФ.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Изотова, управлявшего «Мерседесом». Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, а также причинении тяжкого вреда здоровью трём лицам.

Как считает следствие, 14 августа 2016 года на 43 км на автодороги «Парголово-Огоньки» на территории Всеволожского района Дмитрий Изотов выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Павла Солтана.

В результате аварии Павел Солтан и его супруга погибли, а их дочь Анастасия, а также два пассажира автомобиля Mercedes, включая малолетнего ребёнка, тяжело пострадали. В машине Изотова находились его жена и ребенок.

Уголовное дело направлено во Всеволожский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

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Добавим, что получившая тяжелые травмы в той аварии Анастасия Солтан в конце ноября 2016 года покончила с собой, так и не сумев пережить гибель родителей, развод с мужем и другие испытания, обрушившиеся на нее после августовской трагедии.

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