В России штраф за отказ пропустить пешеходов повысят до 2,5 тыс. рублей

Законопроект будет внесен в Государственную думу в установленном порядке

Москва, , 13:25 — REGNUM Правительство РФ одобрило проект закона проект федерального закона «О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» об увеличении штрафа для не пропускающих пешеходов водителей, сообщается на сайте правительства РФ.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Законопроектом за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, предлагается повысить административный штраф от 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей.