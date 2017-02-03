Детская порнография ушла в «даркнет»

Такая тенденция отмечается с момента создания Единого реестра запрещенной информации, отмечают в ведомстве

Москва, , 13:16 — REGNUM Детская порнография в интернете ушла в закрытые группы в соцсетях, при этом Роскомназдор наладил хорошее взаимодействие с соцсетями и владельцами соответствующих ресурсов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, об этом заявил на заседании рабочей группы в Госдуме замглавы Роскомназдора Вадим Субботин.

«Детская порнография в интернете действительно снизилась кратно, в основном она ушла в «даркнет» и закрытые группы, в этой связи мы имеем хорошее взаимодействие с соцсетями», — подчеркнул он.

При этом растет число блокировок. «С момента создания Единого реестра запрещенной информации поступило огромное количество заявок на такие материалы — более 120 тыс. Подтвержденных — 35 тыс., блокируются в настоящее время более 8 тыс. материалов, остальные материалы удаляются соцсетями и владельцами ресурсов», — рассказал представитель ведомства.

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