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Главный детский психиатр рассказал о различных типах педофилов

Общество
Необходимо увеличить финансирование лечения отбывающих наказание педофилов, полагает он

Москва, 3 февраля 2017, 13:12 — REGNUM  Определенную часть отбывающих наказание педофилов необходимо лечить, но этого не происходит из-за отсутствия финансирования этого лечения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, об этом заявил на заседании рабочей группы по выработке комплексного закона по защите несовершеннолетних от действий сексуального характера главный внештатный детский специалист-психиатр Минздрава РФ, замгендиректора по научной работе Института им. Сербского Евгений Макушкин. По его словам, сейчас в стране не хватает специалистов — судебных сексологов.

«Мы посчитали, что было порядка 8 судебных сексологов на всю страну. На сегодняшний день подготовлено около 50 человек судебных сексологов, для субъектов РФ. Это не только вопросы диагностики, это вопросы лечения», — сказал он.

Он рассказал о том, что педофилы не являются одинаковыми по своей природе. «По профилю педофилов надо понимать, что они совершенно разные. Это разный нозологичсекий профиль, это разный состав болезни, иногда бывает так, что те, кто совершают педофильные действия, таковыми не являются, и нет таких заключений, и тогда идет в суд заключение о вменяемости. Эксперты говорят об ограничении волевой регуляций, тогда субъект считается т ограниченно вменяемым», — говорит Макушкин.

«Судьба таких обвиняемых интересна потому, что они, как вменяемые, должны отбывать наказание, соответственно, выясняется, должны ли быть в их отношении применены меры медицинского характера амбулаторно, так как поступая в систему исполнения наказаний, они должны лечиться. Это вопросы до сих пор у нас не регламентированы, и поступая во ФСИН, они, к сожалению, не лечатся, потому что такой пациент становится дорогостоящим для государства», — подчеркнул представитель института им. Сербского.

«Самый крайний состав — это люди больные, это люди, которые могут совершить что-то в болезненном состоянии, признающееся невменяемыми и не только потому, что них такие сексуальные предпочтения, а потому, что у них комплексы различной психопатологии. Могут быть лица с глубокими возрастными изменениями, слабоумные, с хроническим психическим расстройством в форме шизофрении», — пояснил эксперт.

Макушкин также рассказал о том, что жертвы сексуального насилия могут стать в дальнейшем агрессорами. «Цикл насилия — он известен у психологов, он сохраняется. В молодежной, подростковой среде обращают внимание на то, что особенно жестоки девочки, перенесшие насилие. По составу преступлений, повторяя такие жестокие поступки, они, по сути, рекрутируют других девочек — вот такая психологичя надломленная, этим надо заниматься не только психиатрам, но и системе образования, и психологам разных ведомств, и понимать, что человек, ставший жертвой сексуальных посягательств, действительно может стать и сам агрессором», — выразил мнение специалист.

Он выразил пожелание о том, что лечение педофилов соответствующим образом финансировалось. «Стандарты должны быть проработаны ведомствами, в том числе и Минюстом, и ФСИН, надо заниматься этими субъектами, которые отбывают наказание и не лечатся», — заключил он.

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