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Скончалась актриса Зоя Булгакова — биография

Общество
Прощание с актрисой состоится 6 февраля в Доме Актера

Новосибирск, 3 февраля 2017, 13:08 — REGNUM  Старейшая актриса России, заслуженная артистка РСФСР Зоя Булгакова умерла на 103-м году жизни в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус».

«3 февраля 2017 г. на 103-м году жизни скончалась легендарная актриса травести, заслуженная артистка РСФСР Зоя Фёдоровна Булгакова», — говорится в сообщении.

Прощание с актрисой состоится 6 февраля в Доме Актера.

Зоя Булгакова родилась в 1914 году в Новониколаевске. В 1932 году она закончила студию при Новосибирском театре юного зрителя (ныне Новосибирский театр «Глобус»). Сцена театра осталась для Булгаковой единственной на всю жизнь, несмотря на заманчивые столичные приглашения.

Актриса играла во многих детских спектаклях, в числе которых «Красная Шапочка», «Кот в сапогах», «Конек-Горбунок», «Синяя птица», «Снежная королева» и др. В 1940 г. спектакль «Снежная королева» был показан в Москве на Первом Всесоюзном смотре детских театров, где принёс Новосибирскому тюзу первое большое творческое признание, и где именно Булгаковой-Герде спектакль был обязан своим успехом у зрителей.

В 1945 году Булгаковой было присвоено звание Заслуженная артистка РСФСР. В 1999 году актриса удостоилась премии «Человек года» в области культуры и искусства за большой вклад в развитие театрального искусства и культуры Новосибирска. Женщина так же была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 годы» и медалью «Ветеран труда».

В 2001 году имя актрисы было внесено в Золотую книгу культуры Новосибирской области.

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