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Авиационная группа «Адмирала Кузнецова» возвращается в Североморск

Общество
«Авиационная группа вернулась на главную базу Северного флота»
Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»
Иллюстрация: Mil.ru
Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

Мурманск, 3 февраля 2017, 12:40 — REGNUM  Самолеты авиагруппы «Адмирала Кузнецова» прибывают на аэродром базирования в Североморске. Об этом сообщает в пятницу, 3 февраля, РЕН ТВ.

«Авиационная группа вернулась на главную базу Северного флота», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 января 2017 г. глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что авианесущая эскадра ВМФ РФ во главе с тяжелым авианесущем ракетным крейсером «Адмирал Кузнецов» начала переход от берегов Сирии в Восточном Средиземноморье в порт приписки Североморск на берегу Баренцева моря.

В составе авианосной группы ВМФ РФ, направляющейся в Североморск, находятся эсминец «Александр Шабалин», авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Петр Великий», танкер «Лена» и буксир «Николай Чикер».

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