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Платных парковок в Тамбове пока не будет — прокуратура против

Общество
Прокуратура забраковала идею городской думы Тамбова создать платные парковки

Тамбов, 3 февраля 2017, 12:38 — REGNUM  Прокуратура Тамбовской области направила в городскую думу областного центра отрицательное заключение на проект создания платных парковок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в частности, в документе предлагалось отдать доходы от платных парковок компании, которая будет выполнять функции оператора, а не городского бюджету.

Кроме того, контролирующее ведомство не устроили и другие положения документа. К примеру, в документе не были определены условия и основания создания платных парковок.

«Проект Положения не содержит четко выстроенной концепции создания платных парковок, в нем отсутствует процедура и основания для введения новых парковок, экономическое обоснование целесообразности их введения, необоснованно широко использованы отсылочные правовые нормы, что создает неопределенность в правовом регулировании», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в документе не учтена доступность для населения, а также документ дает право возмещать недополученные деньги за счет повышения размера оплаты.

ИА REGNUM напоминает, что о создании платных парковок в Тамбове заговорили еще несколько лет назад. Еще в 2014 году городская дума работала над проектом. Тогда это объяснялось необходимостью избавляться от нагромождения транспорта в центре города. Также депутаты говорили о дополнительном доходе в бюджет.

К слову, платные парковки уже действуют в соседней Рязани. Первая начала действовать еще в августе 2016 года. Она вмешает в себя 120 автомобилей. Стоимость часа стоянки — 20 рублей, при этом на первые 15 минут автомобилисты могут оставить здесь свои машины бесплатно. Кроме того, 17 жителей ближайших домов получили право бесплатно использовать места. Деньги, собранные с автомобилистов, идут на работу парковки и благоустройство прилегающей территории. Эксперимент был признан удачным, после чего городские власти заговорили о возможности создания еще нескольких платных парковок.

Читайте ранее в этом сюжете: Обзор СМИ Тамбовской области: Новые «скорые», ремонт дорог, платные парковки, штрафы за шум

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Платные парковки
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