Минюст настаивает на ужесточении наказания для педофилов

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На школьных уроках ОБЖ следует акцентировать внимание на вопросах безопасности детей от действий педофилов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, об этом заявил замглавы Минюста Дмитрий Аристов в Госдуме на заседании рабочей группы по выработке комплексного закона по защите несовершеннолетних от действий сексуального характера. «Наше уголовное, процессуальное законодательство соответствует международным стандартам в этой области», — констатировал Аристов.

При этом он указал на то, что «надо усиливать воздействие на потенциальных преступников, тщательно контролировать лиц, которые уже совершили такие преступления». «Это в полной мере соответствует стратегическим программным документам РФ, где определяется, что главным направлением в сфере государственной политики должно стать усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков», — сказал замминистра.

Такой подход позволит выработать «наиболее совершенные формы и методы, направленные на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии», отметил Аристов. Он выступил за усиление наказания по данным составам преступлений. «Полностью разделяю ваши тезисы и предложения, связанные с усилением уголовного и уголовно-процессуального законодательства», — поддержал он высказанные ранее предложения вице-спикера Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия»). Она предложила создать в России единую общедоступную базу педофилов, а также обсудить приостановление сроков давности по таким преступлениям.

По мнению замминистра, не стоит «упускать из виду меры по социальному информированию и правовому просвещению. «Я имею в виду воспитание детей, которые сами должны понимать опасности, которые их подстерегают в жизни. Это в первую очередь уроки ОБЖ в школе — там надо акцентировать внимание. Кроме того, стоит обратить внимание на очень важные законы, принятые субъектами РФ, о времени, в которое дети могут находиться без сопровождения родителей», — сказал Аристов.

«Может быть, мониторить, как это работает, и смотреть, какие проблемы есть в этой сфере. Минюст, кроме чисто правового участия, готов выпустить методические материалы социального информирования», — заключил он.

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