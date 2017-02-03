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Неприкасаемых нет: Евкуров призвал убрать тонировку с машин сотрудников МВД

Общество
Глава Ингушетии поручил правоохранителям начать борьбу с тонировкой с себя и с чиновников других министерств и ведомств

Магас, 3 февраля 2017, 12:30 — REGNUM  В борьбе с владельцами автомашин, которые злоупотребляют тонированием стекол своих авто, необходимо начинать с самих правоохранителей. Такое мнение высказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на совещании по итогам акции «Месячник безопасности дорожного движения» в республиканском МВД.

Руководитель республики призвал устроить рейды по выявлению сотрудников правоохранительных органов, которые борются с нарушителями, а сами злоупотребляют своим служебным положением.

«Утром, когда вы приехали на работу, вначале обойдите здание МВД или РОВД, проверьте стоянки автомашин, сколько у вас сотрудников ездят с тонировкой. Или, например, подъезжаете к Минфину, переписываете номера автомашин работников с тонировкой и этот список на стол министру. Предупреждаете, что если до вечера не уберут, вы приедете, поставите в ряд машины и будете снимать пленку», — цитирует Евкурова интернет-газета «Ингушетия».

Стоит отметить, что в ходе «Месячника безопасности дорожного движения», который проходил с 10 декабря 2016 года по 10 января 2017 года, было составлено 1,6 тыс. административных протоколов в отношении владельцев автомобилей с тонированными стеклами, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

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В Ингушетии помощник прокурора города Магас оказал сопротивление сотрудникам полиции

Напомним, о борьбе с нарушениями при тонировке автомобилей неоднократно заявляли сотрудники госавтоинспекции. По словам правоохранителей рейды проводятся регулярно, автомобили с затемненными стеклами доставляются на штрафплощадку, если их владельцы отказываются снять тонировочную пленку на месте.

С такой же регулярностью в последние годы появляются сообщения о нарушениях требования к тонированию стекол, в которых замешаны сами сотрудники правоохраны. Так, в сентябре 2014 года старший помощник прокурора ингушского города Магас, находившийся за рулем автомобиля «Инфинити», был остановлен за наличие сплошной тонировки лобового стекла и стекол передних дверей.

Отказавшись подчиниться требованиям полицейских на федеральной автодороге «Кавказ», он угрожал им оружием и употреблял в своей речи ненормативную лексику. Кроме того, прокурорский работник угрожал сотрудникам полиции расправой.

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Нарушения Правил дорожного движения
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