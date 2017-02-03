Сроки давности за преступления педофилов могут быть приостановлены
Москва, 3 февраля 2017, 12:27 — REGNUM В Госдуме считают возможным обсуждать приостановку сроков давности про преступлениям против половой неприкосновенности детей, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.
«Мы полагаем, что надлежит рассматривать вопрос о возможности приостановления сроков давности по преступлениям против половой неприкосновенности», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») на заседании рабочей группы.
Кроме того, в Госдуме считают актуальным выработку системных мер по работе с детьми-жертвами преступлений.
Ранее член Совфеда Елена Мизулина попросила Госдуму скорее рассмотреть законопроект, который снимет сроки давности по преступлениям педофилов. «Судебное разбирательство по подобным преступлениям требует продолжительного времени. Годы уходят на то, чтобы довести дело до суда. И даже если вина установлена, правоохранительные органы вынуждены освобождать преступника из-за истечения срока давности», — отметила она.
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