Югорского шамана Кечимова осудили и амнистировали

Ханты-Мансийск, , 12:18 — REGNUM Оленевода Сергея Кечимова признали виновным в угрозах убийством сотрудникам «Сургутнефтегаза» и амнистировали. Финальное заседание полуторагодовой тяжбы состоялось вчера, 2 февраля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель Ассамблеи КМН ХМАО.

Напомним, дело 58-летнего потомственного оленевода и шамана Кечимова приобрело всероссийский и даже мировой резонанс благодаря культурологам, этнографам и «Гринпис России». Общественники развернули широкомасштабную кампанию по защите оленевода, который не хотел пускать браконьеров в свое родовое угодье около священного хантыйского озера Имлор.

Осенью 2014 года Сергей Кечимов обнаружил в своём родовом угодье собачьи следы. Свои собаки у него всегда на привязи. Значит, пришли чужаки — пришлые или нефтяники. Кечимов позвонил в «Сургутнефтегаз», сообщил, что беззакония не допустит. Как следует из протокола допроса, обнародованного в разгар защиты Сергея Кечимова, оленевод обратился к Владимиру Попушою, который, как говорит Кечимов, «с нами всегда общается по поводу, где разместить буровые вышки, снабжает нас снегоходами и который сидит в посёлке Фёдоровский, и сказал ему, что у меня на угодьях завелась собака, и спросил, можно ли её застрелить. Попушой ответил, что можно, но только чтоб рядом не было людей».

Дело в том, что, согласно «Правилам поведения работников нефтегазового комплекса на территории проживания коренных малочисленных народов Севера», запрещается заниматься на родовых угодьях ловлей рыбы и охотой, вырубать лес, собирать дикоросы, разводить домашних животных. А также нужно при любом контакте с местным населением уважительно относиться к самобытной культуре, укладу жизни, обычаям, верованиям и языку коренного населения. Закон защищает земли хантов, а в реальности он практически не работает.

После разговора с «Сургутнефтегазом» Кечимов сел в моторную лодку и поплыл искать собаку. Неподалёку от буровой (куст № 197) он нашел след, нашел собаку. По словам Кечимова, собака бросилась на него, оленевод выстрелил в неё два раза и поехал домой.

Тремя днями ранее он был на одном из нефтяных кустов — приходил за деньгами, которые ему положены по экономическому соглашению о разработке нефтяных объектов, расположенных на его угодьях. Произошел инцидент. На вопрос Кечимова, может ли видеть начальника, нефтяники протянули ему телефонную трубку, а в ней: «Товарищ Путин занят, не может с Вами разговаривать!» Сергей Кечимов рассердился и наставил ружьё на шутника. Другой шутник снимал инцидент на видео.

В итоге на стойбище к Кечимову приехали правоохранители и, забрав ружье, приказали подписать какие-то бумаги. Кечимов, не читающий по-русски, подписал что-то не глядя. Ему пояснили, что оружие забрали из-за застреленной собаки, а не за инцидент трехдневной давности. Кечимов был не в курсе, что подписывал какие-то признательные показания.

Суды начались с августа 2015 года — почти через год после инцидента. Кечимова обвинили в угрозе убийством. И наказаниепоследовало бы скоро, но за оленевода Кечимова вступились уважаемые люди со всей России и дальнего зарубежья. «Сергей Кечимов — выдающийся исполнитель музыкально-поэтического фольклора и знаток традиционной обрядовости обско-угорских народов, — сообщают в петиции в защиту оленевода деятели культуры и этнографы. — Сергей Васильевич — последний носитель устной мифо-поэтической традиции восточных ханты. Уникальность его дарования была признана на региональном и международном уровне. Сергей Васильевич также владеет мастерством изготовления ныне почти исчезнувших хантыйских музыкальных инструментов. Именно от подвижнической работы Сергея Васильевича, от его деятельности по передаче традиционного знания сегодня зависит сохранение культурного наследия восточных ханты». Зачем нефтяникам нужно было раздувать бытовой инцидент, ответов много. Сергей Кечимов досаждал им постоянными претензиями к поведению и деятельности на его угодьях, одновременно и положенные деньги за разработку кустов нефти на его территории брать не забывал.

В ассамблее представителей коренных малочисленных народов Югры в думе ХМАО корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что вчера, 2 февраля, оленевода Сергея Кечимова признали виновным в угрозах убийством и приговорили к исправительным работам. И тут же амнистировали в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

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