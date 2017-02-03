Генпрокуратура настаивает на ужесточении наказания за растление детей

Речь идет о необходимости криминализации «иных действий сексуального характера в отношении детей»

Москва, , 12:03 — REGNUM Генпрокуратура настаивает на ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности детей, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля. «Не вызывает сомнения необходимость совершенствования законодательства, — заявил на заседании рабочей группы по выработке комплексного закона по усилению мер защиты детей от преступлений сексуального характера начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Владимир Макаров.

«Необходимо внести поправки в статью 134 УК РФ. Речь идет о необходимости криминализации иных действий сексуального характера в отношении детей, поскольку в отношении взрослых это есть, в отношении детей нет», — сказал он, напомнив, что ведомством был подготовлен соответствующий законопроект.

Также, по его словам, необходимо внести поправки в закон, касающиеся возможности прослушивания телефонных переговоров, снятия технической информации каналов связи лиц, которые могут обладать информацией в отношении пропавших несовершеннолетних. Соответствующие предложения направлены депутатам Госдумы.

В розыске находится около 100 тыс. детей, а уголовные дела удалось возбудить лишь в связи с исчезновением 14 тыс. детей, привел также данные Макаров.

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