Пятница, 03 Февраля 2017 года
13:09:19 МСК

Генпрокуратура настаивает на ужесточении наказания за растление детей

Общество
Речь идет о необходимости криминализации «иных действий сексуального характера в отношении детей»

Москва, 3 февраля 2017, 12:03 — REGNUM  Генпрокуратура настаивает на ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности детей, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля. «Не вызывает сомнения необходимость совершенствования законодательства, — заявил на заседании рабочей группы по выработке комплексного закона по усилению мер защиты детей от преступлений сексуального характера начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Владимир Макаров.

«Необходимо внести поправки в статью 134 УК РФ. Речь идет о необходимости криминализации иных действий сексуального характера в отношении детей, поскольку в отношении взрослых это есть, в отношении детей нет», — сказал он, напомнив, что ведомством был подготовлен соответствующий законопроект.

Также, по его словам, необходимо внести поправки в закон, касающиеся возможности прослушивания телефонных переговоров, снятия технической информации каналов связи лиц, которые могут обладать информацией в отношении пропавших несовершеннолетних. Соответствующие предложения направлены депутатам Госдумы.

В розыске находится около 100 тыс. детей, а уголовные дела удалось возбудить лишь в связи с исчезновением 14 тыс. детей, привел также данные Макаров.

Читайте ранее в этом сюжете: В России может появиться общедоступная база педофилов

Читайте развитие сюжета: Сроки давности за преступления педофилов могут быть приостановлены

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Трамп решил вооружить курдов на севере Сирии
ВашингтонСША Курдистан Политика
NB!
03.02.17
Сергей Гуркин«Блицкриг майдана»: золотые пули и завозной народ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора
МинскБелоруссия Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию Политика
NB!
03.02.17
Сводка боев в Донбассе: После удара «Ураганом» в Донецке закрыли все школы
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Яков РудьУкраина incognita: убийства
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Скоропалительное бегство миссии ОБСЕ из Донецка попало на видео
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко: «Пора забывать об этих терминах — льготы, бесплатно»
МинскБелоруссия Экономический кризис в Белоруссии Экономика
NB!
03.02.17
В России может появиться общедоступная база педофилов
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
03.02.17
Кубань ищет инвесторов для платного тоннеля на трассе Майкоп – Туапсе
КраснодарРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
03.02.17
«Рубль ещё верит в сказки»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
Не ради искусства: МИД РФ рассчитывает на «выстрел» миссии ОБСЕ на Украине
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Станислав ТарасовСША пытаются разорвать альянс России, Ирана и Турции
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
03.02.17
Италия: «Белоруссия ссорится с Россией и смотрит в сторону Китая»
РимИталия Белорусско-китайские отношения Политика
NB!
03.02.17
Максим ИсаевСША навредят своей репутации, отменив санкции против РФ – FP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
«Вредная инициатива»: сибиряки о запрете «встреч с депутатами»
НовосибирскРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
03.02.17
Юрий БаранчикВласть на Украине скоро снова поменяется: прогноз
МоскваРоссия Видео ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
«Пополнение бюджета за счёт трудящихся»: На Колыме урезали соцподдержку
СусуманМагаданская областьРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Экономика
NB!
03.02.17
Глава Узбекистана распорядился выплачивать зарплаты и пенсии наличными
ТашкентУзбекистан Экономика Узбекистана Экономика
NB!
03.02.17
Мусорное бедствие: В Якутии намерены сжигать бытовые отходы
ЯкутскРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Экономика
NB!
03.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Ассанж: В личной переписке с Клинтон есть компромат на кандидата Макрона
ЛондонВеликобритания Выборы президента Франции Политика
NB!
03.02.17
В Донецке из-за обстрела повреждены 5 школ и 2 детских сада
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
ещё главное