В Хакасии ребенку-инвалиду отказались выдать бесплатное лекарство

Абакан, , 11:42 — REGNUM В Хакасии прокуратура в судебном порядке добивается предоставления необходимого лекарственного препарата ребенку-инвалиду.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 февраля, в ведомстве, законный представитель ребенка-инвалида обратился в прокуратуру в связи с отказом в предоставлении необходимого лекарства. Проверку провела прокуратура города Абакана.

Выяснилось, что ребенок, страдающий хроническим язвенным колитом, имеет право на бесплатное обеспечение лекарственным препаратом «Месалазин» в гранулах. Получив рецепты на лекарство, родители ребенка обратились в аптеку. Но препарат им не выдали по причине его отсутствия.

Прокуратура Абакана направила исковое заявление в суд с требованием обязать министерство здравоохранения Хакасии обеспечить ребенка-инвалида необходимым лекарственным препаратом. 1 февраля решением Абаканского городского суда исковые требования прокурора города были удовлетворены в полном объеме. Прокуратура обязалась проконтролировать фактическое исполнение решения, как только оно вступит в силу.

Добавим, в республиканском Минздраве ИА REGNUM отказались по телефону прокомментировать эту ситуацию, не назвав также объем льготного лекарственного обеспечения на текущий год и сумму, затраченную на эти нужды. Запрос от ИА REGNUM составлен и в ближайшее время будет отправлен в министерство здравоохранения региона.

По данным республиканской прокуратуры, ребенок является региональным льготником.