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Митинги в Новосибирске способны повлечь масштабные политические последствия

Общество
Новосибирский политолог высказался о событиях, происходящих на фоне повышения тарифов на услуги ЖКХ на 15%

Новосибирск, 3 февраля 2017, 12:02 — REGNUM  Новосибирский политолог Сергей Бирюков специально для ИА REGNUM проанализировал те события, которые в последнее время появлялись и активно обсуждались в регионе на фоне принятого решения о росте тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля сразу на 15%.

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Митинги и другие акции против повышения тарифов ЖКХ, прошедшие и намеченные в Новосибирске, по мнению политолога, следует рассматривать как «ситуацию сложную, многослойную и способную повлечь масштабные политические последствия».

«Безусловно, столь массовое и организованное протестное движение, объединившее политиков и публичных деятелей разного толка, является принципиально новым явлением в политической жизни Новосибирской области. Оно является серьезным вызовом для областных властей, поскольку нарушает многолетние неписанные правила взаимоотношений администрации и других политических игроков области, а также ставит под вопрос устоявшиеся способы взаимодействия с гражданским обществом», — говорит Сергей Бирюков.

Эксперт отмечает, что протесты — вызов со стороны части региональной элиты в отношении власти. «Однако нельзя считать единственным мотивом выступлений стремление ослабить позиции губернатора», — подчеркивает Сергей Бирюков, комментируя мнение, что губернатора Новосибирской области хотят таким образом дискредитировать в глазах президента, показать власти федеральной, что новосибирский губернатор не может справиться с нарастающим недовольством в регионе, которое уже выходит за границы области.

«В протестных акциях участвовали представители различных политических сил, и далеко не все они заинтересованы в масштабной дестабилизации. Кто-то из участников имеет целью самопиар, кто-то, действительно, стремится напомнить о себе в политике, а кто-то просто работает на рейтинг своей партии», — считает политолог и также отмечает, что «протесты стали вызовом не только для имеющей сильные позиции в области КПРФ, но и для представителей либеральной оппозиции, включая сторонников Алексея Навального».

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«Ибо, участвуя в акциях, они фактически выступают против линии федерального правительства, проводящего либеральный экономический курс, против своих единомышленников в его социально-экономическом блоке. Подобная двусмысленность позиции чревата для них определенными имиджевыми и рейтинговыми потерями», — сказал ИА REGNUM новосибирский политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас в Новосибирске сложилась непростая ситуация на фоне принятого региональными властями решения о росте тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля сразу на 15%. При том, что 15% — это средний показатель. Согласно подписанному губернатором области Владимиром Городецким постановлению, холодная вода в Новосибирске подорожает на 20%, водоотведение — на 20,1%. По остальным муниципальным образованиям региона увеличение разное. Например, тариф на холодную воду в Болотном увеличится сразу на 55%. Жители области не раз уже обращали внимание местных властей на то, что в ноябре 2016 года премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал распоряжение о максимальном размере индексации оплаты коммунальных услуг — для Новосибирской области в 2017 году тарифы ЖКХ должны были вырасти, согласно этому документу, на 4%.Однако новосибирские власти стоят на своем, только так, по их мнению, можно спасти регион от коммунальной катастрофы, ведь «износ коммунальных сетей составляет от 70 до 95%». Правда сами новосибирцы в это не верят и на то есть основания — руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров на брифинге 14 декабря объяснил повышение тарифов экономией горожан на коммунальных услугах.

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В Новосибирске уже прошло несколько митингов и акций протестов, на которых горожане требовали отменить решение о повышении тарифов на 15% и, в крайнем случае, установить 4%-ое повышение. Новосибирцы направляли обращения и местным и федеральным властям, в том числе президенту Владимиру Путину.

В свою очередь, власти Новосибирской области также уже приняли несколько решений, которые можно назвать попыткой сгладить социальную напряженность. Так, подписано соглашение по целевому использованию средств от повышения тарифов на коммунальные услуги. Документ подписан между мэрией Новосибирска, департаментом по тарифам Новосибирской области и муниципальным унитарным предприятием областного центра «Горводоканал», а также с акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» о социально-экономическом сотрудничестве. Также постановлением, подписанным губернатором, предполагается адресная социальная выплата горожанам, которая будет предоставляться, если увеличение размера платы собственника за коммунальные услуги в расчетном периоде превысит 4% размера платы за коммунальные услуги за декабрь 2016 года. Это первый случай, когда социальная выплата будет распространяться абсолютно на всех граждан — около 500 тысяч льготников, проживающих в регионе, получат компенсацию 100% превышения, остальные могут рассчитывать на компенсацию 50% превышения.

Но новосибирцы, судя по всему, не собираются отходить от своего намерения заставить власти отменить решение о росте тарифов на 15%. Они готовы еще и еще выходить на митинги и писать обращения и письма в различные ведомства. Стоит отметить, что прокуратура Новосибирской области также проверяет обоснованность такого резкого роста тарифов на услуги ЖКХ и результаты ведомство еще не озвучило.

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Повышение тарифов на услуги ЖКХ
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