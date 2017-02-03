В Екатеринбурге силовики нагрянули с обысками в «Церковь саентологии»

Екатеринбург, , 11:34 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудники полиции во взаимодействии с представителями регионального управления ФСБ провели комплекс оперативно-следственных действий в помещениях региональной некоммерческой организации, расположенной на улице Белинского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

«Визит силовиков в это учреждение проходил в рамках ранее возбужденного Главным следственным управлением областного полицейского главка уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное предпринимательство». Органами внутренних дел установлено, что в отсутствие лицензии на осуществление образовательной деятельности фактически основной деятельностью данной организации является извлечение прибыли путем проведения платных тренингов и семинаров», — сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Уголовное дело было возбуждено по итогам доследственной проверки. В ходе обыска, который проводили сотрудники ГСУ МВД России по Свердловской области, центра противодействия экстремизму регионального полицейского главка, сыщики ОБЭП и сотрудники УФСБ, было изъято компьютерное оборудование, хозяйственно-финансовая документация, которые будут отправлены на экспертизу. По предварительным данным, речь идёт о незаконных доходах на сумму порядка десяти миллионов рублей.

По данным местных изданий, свердловская элита взбудоражена новостью о прошедших обысках, так как саентология является одним из наиболее популярных религиозных учений среди региональных политиков и представителей бизнеса, сообщает издание URA.RU.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее под пристальное внимание силовиков попадала мечеть «Рахмат» в Екатеринбурге. В ходе обысков там была обнаружена литература не только религиозного толка, но и с экстремистским содержанием. В итоге было возбуждено и расследовано уголовное дело, а в конце осени прошлого года суд признал виновными в экстремизме имама мечети и его сподвижника.

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