Крупный ритейлер США отказался от закупок товаров фирмы Иванки Трамп

Товары плохо продавались, и Nordstrom решил не закупать их в новом сезоне

Сиэтл, США, , 11:06 — REGNUM Американская сеть магазинов Nordstrom решила не отказаться от закупок у одного из своих поставщиков — фирмы модных изделий, принадлежащей дочери президента США Иванке Трамп. Формальная причина отказа — плохой сбыт товаров бренда в универмагах, сообщили в пресс-службе Nordstrom, пишет журнал The Hollywood Reporter.

В компании пояснили, что решение о закупках товаров у того или иного поставщика принимается по результатам продаж. В этом сезоне решено не приобретать товары у фирмы Трамп — предыдущие продажи были плохими.

«Каждый год мы отсеиваем примерно 10% и обновляем свой ассортимент приблизительно таким же количеством товаров», — отмечает ритейлер.

Напомним, президент США Дональд Трамп не исключает возможности работы Иванки Трамп в Белом доме. Сейчас Иванка и её муж Джаред Кушнер, назначенный старшим советником Трампа, обустраиваются в Вашингтоне после переезда из Нью-Йорка.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп не исключил работу своей дочери Иванки в Белом доме