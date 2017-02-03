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Граждане РФ категорически против наркотиков, но не прочь ругнуться матом

Общество
Опрос ВЦИОМ
Наркотики
fatbwoy
Наркотики

Москва, 3 февраля 2017, 11:05 — REGNUM  Жители России одним из наименее серьезных проступков назвали использование ненормативной лексики. 44% опрошенных считают возможным употребление грубых ругательных слов, а 10% даже предлагают относиться к этому снисходительно. Категорически против употребления мата высказываются 45% граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Присвоение найденных вещей и денег допускает 41% опрошенных, не допускают — 55%.

Адюльтер готовы оправдать 27% опрошенных, однако нетерпимых к супружеской неверности все же вдвое больше: 67%.

К злоупотреблению алкоголем, алкогольной зависимости довольно лояльно относится 21% российских граждан, считают недопустимым — 78%.

Достойны общественного порицания, по мнению более трех четвертей респондентов, публичное проявление неприязни к представителям другого вероисповедания (80%) и национальности (81%) — допустимым или заслуживающим снисхождения подобные поступки считают 16% и 15%, соответственно.

В числе противоправных действий мягче всего граждане относятся к безбилетному проезду в общественном транспорте: 39% считают допустимым в определенных случаях, 11% — всегда достойным снисхождения. С другой стороны, 48% нетерпимы к подобному поведению.

Более трети опрошенных допускают в отдельных случаях или постоянно такие нарушения, как курение в общественных местах (42%), сопротивление полиции (35%) — напротив, не находят этому оправдания 56% и 60%, соответственно.

Уклонение от службы в армии (33%) и от уплаты налогов (29%) значительная часть респондентов также считает в той или иной мере возможным, однако 64% и 68% по отношению к этим случаям непреклонны.

Дача или получение взятки вызывает еще более резкую реакцию: 83% не находят этому оправдания, и только 15% говорят, что в ряде случаев это допустимо или заслуживает снисхождения.

По отношению к употреблению наркотиков граждане высказываются наиболее твердо: 93% считают это недопустимым и лишь 6% придерживаются обратного мнения.

Опрос проведен 23−24 января 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки (при каждом опросе) 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.

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