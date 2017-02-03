Ямал: за жалобы на побои и разврат — в приют

Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 10:26 — REGNUM На Ямале мать сдала дочку в приют за жалобы ребенка на издевательства отчима. В Пуровском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в нанесении побоев и совершении развратных действий в отношении малолетней падчерицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что житель Пуровского района будучи отчимом малолетней девочки в ноябре 2015 года совершил в отношении ребенка развратные действия без применения насилия. Затем в январе 2016 года «второй папа» избил девочку.

Девочка изначально поставила в известность о происходящем свою мать и бабушку, но взрослые женщины несколько месяцев скрывали эту информацию. И лишь после жестокого избиения дочери мать обратилась в правоохранительные органы и позволила дочери рассказать о домогательствах отчима. Но когда было возбуждено уголовное дело в отношении обвиняемого, мать стала уговаривать девочку отказаться от первоначальных показаний. Оказывая противодействие следствию, мать вывезла ребенка в Татарию и поместила в социальный приют, поясняя, что не может справиться с ее воспитанием. После чего вернулась к мужу.

В настоящее время законным представителем малолетней потерпевшей является педагог социального приюта, который и будет представлять ее интересы в судебном процессе.

«В ходе предварительного следствия с целью сбора доказательств вины мужчины были проведены очные ставки, криминалистические экспертизы, в том числе психиатрическая в отношении осужденного. В настоящее время уголовное дело по статьям ч. 2 ст. 135 УК РФ («Совершение развратных действий») и ч. 1 ст. 116 УК РФ («Побои») с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО.