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Коррупционеры Прикамья в 2016 году стали фигурантами 25 уголовных дел

Общество
В 2016 году суды вынесли приговоры 268 нарушителям антикоррупционного законодательства. Большинство получило реальные сроки лишения свободы

Пермь, 3 февраля 2017, 10:24 — REGNUM  В Пермском крае в 2016 году по требованию прокуроров за нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции 892 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности, 82 юридических и должностных лица привлечены к административной ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено 25 уголовных дел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом надзорном ведомстве.

Основная масса нарушений касалась неисполнения требований федерального законодательства о представлении должностными лицами сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Так, полномочия 34 депутатов органов местного самоуправления, не представивших сведения о доходах, прекращены досрочно решениями представительных органов. Не желая представлять сведения о доходах, 20 депутатов сложили свои полномочия добровольно.

Кроме того, выявлено 11 нарушений, связанных с неурегулированием конфликта интересов, 13 — с участием служащих в предпринимательской деятельности, в управлении хозяйствующим субъектом, 7 — с наличием близкого родства с подчиненным лицом.

Вступившими в законную силу приговорами за совершение коррупционных преступлений осуждено 268 человек (в том числе пять глав поселений, один депутат представительного органа местного самоуправления, два государственных служащих, четыре муниципальных служащих). Большинству (95 человек) наказание назначено в виде лишения свободы, в том числе 57 — реально (от восьми месяцев до 11 лет и шести месяцев), 145 осужденным наказание назначено в виде штрафа. Максимальный размер штрафа, назначенного в качестве основного наказания, составил 50 млн рублей, общая сумма штрафов составила более 102 млн рублей, из которых в настоящее время уплачено на сумму более 61 млн рублей.

Необходимо отметить, что 2016 год ознаменовался в Пермском крае рядом крупных коррупционных скандалов, в которых оказались замешаны четыре краевых министра. Министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев обвинен по части 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». В начале 2016 года СУ СКР по Пермскому краю возбудило против Виктора Федоровского, на тот момент министра строительства и ЖКХ Пермского края, уголовное дело по статье 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». В итоге 22 апреля он покинул правительство региона по собственному желанию. В октябре 2016 Ленинский районный суд Перми, по ходатайству следователя, прекратил уголовное преследование экс-министра, и назначил ему штраф в 145 тыс. рублей.

Министру информационного развития и связи Пермского края Евгению Балуеву предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 части 4 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Он подозревается в участии хищения 31 млн рублей из бюджета при строительстве и ремонте сети МФЦ в Прикамье.

Министр физической культуры и спорта Пермского края Павел Лях подозревается в превышении должностных полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ, совершенном лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации. Ему вменяется подписание актов приёмки работ при реконструкции стадиона «Динамо» в Перми, что привело к хищению 13 млн рублей.

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