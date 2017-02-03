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Журналисты отправляют новосибирского губернатора в отставку

Общество
Информацию о грядущей отставке в пресс-службе губернатора не подтверждают
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий

Новосибирск, 3 февраля 2017, 10:23 — REGNUM  В Новосибирской области сегодня, 3 февраля, обсуждается сообщение о том, что губернатор региона Владимир Городецкий в ближайшее время может покинуть свой пост по состоянию здоровья, а вместо него регион может возглавить полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло может возглавить Новосибирскую область. Отставка действующего губернатора Владимира Городецкого возможна в самое ближайшее время по состоянию здоровья, передаёт 3 февраля корреспондент «Сиб.фм». Кандидатура Сергея Меняйло согласована и утверждена в администрации президента России. После отставки Городецкий с большой долей вероятности сможет претендовать на должность представителя Новосибирской области в Совете Федерации РФ, что обеспечит преемственность власти в регионе», — сказано на сайте «Сиб.фм».

Новость тут же взбудоражила социальные сети и, видимо, доставила немало хлопот пресс-службе губернатора. В итоге глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов на своей странице в Facebook написал: «Уважаемые коллеги, для экономии времени на звонки сообщаю, что фейковые новости, размещённые на мелких сайтах, комментировать не будем».

В свою очередь, в пресс-службе полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе ИА REGNUM рассказали, что не знают, откуда «Сиб.фм» взяли данную информацию.

«Может быть, ресурсу захотелось привлечь к себе внимание. Это, конечно же, неправда. Вообще непонятно, откуда они это взяли — там не указаны никакие источники. Никто из местных СМИ не отреагировал на эту информацию, полдня прошло, и это единственное сообщение — это тоже о чем-то говорит», — отметили ИА REGNUM в пресс-службе сибирского полпредства.

Новосибирскому губернатору прочат отставку не в первый раз. Способствовали тому скандалы и разбирательства, которые так или иначе касались Городецкого. Здесь можно вспомнить и первый медийный скандал федерального уровня, в который Городецкий попал почти сразу после избрания и который более походил на перепалку между журналистом Владимиром Соловьёвым и властями области. Так, 11 ноября 2014 года в эфире радийной программы «Полный контакт» на «Вести ФМ» Соловьёв поделился впечатлениями от Новосибирска, где он побывал со своим моноспектаклем. Ссылаясь на «некоторые данные», Соловьёв заявил, что в последний день работы мэром Владимир Городецкий выдал сто землеотводов «с барского плеча».

А летом 2016 года под домашним арестом оказался глава Куйбышевского района Виктор Функ, который обвиняется в превышении должностных полномочий при планировании, строительстве и проведении расчетов за работы по возведению насосно-фильтровальной станции в городе Куйбышеве. Разбирательство в отношении подчиненного не могло не бросить тень и на губернатора.

Кроме того, в Новосибирской области уже длительное время рассматривается уголовное дело о мошенничестве с более чем 1,5 тыс. муниципальных квартир.

Периодически недовольство Владимиром Городецким «подогревают» и городские власти Новосибирска, которые припоминают ему его прежние «заслуги» на посту мэра областного центра. Так, мэрия Новосибирска переложила ответственность за снос «Дома спорта» и клуба «Отдых», который вызвал недовольство горожан, на мэрию при Городецком.

В последний раз лишится своего поста, по прогнозам некоторых экспертов и общественных деятелей, Городецкий должен был осенью 2016 года, но пессимистические прогнозы относительно будущего Владимира Городецкого так ни разу и не сбылись. На этот раз, комментируя новость об очередной «отставке» Городецкого, новосибирцы задаются вопросом: «Никто не подсчитывал — сколько раз уже его отставляли?»

Напомним, в новосибирское правительство Владимир Городецкий пришел в январе 2014 года, когда за два месяца до истечения своих полномочий он заявил об уходе с поста мэра города Новосибирска (которым он руководил почти 14 лет). В этот же день, 9 января 2014 года, он был назначен на должность заместителя губернатора области, где ему предстояло курировать вопросы создания новосибирской агломерации. А 18 марта 2014 года в связи с досрочной отставкой губернатора Василия Юрченко Городецкий получил пост временно исполняющего обязанности главы области, позже, 14 сентября 2014 года, он одержал победу на выборах губернатора региона с результатом почти 65% голосов. 24 сентября 2014 года Городецкий вступил в должность губернатора Новосибирской области. Срок полномочий Владимира Городецкого истекает в 2019 году.

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Сергей Меняйло был назначен президентом Владимиром Путиным на пост полномочного представителя президента РФ в Сибирском Федеральном округе в июле 2016 года, когда в отставку был отправлен Николай Рогожкин.

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