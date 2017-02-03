Махровая ювенальщина в глубинке — или как «закон о шлепках» разрушает семьи

Сатка, Челябинская область, , 10:09 — REGNUM В Челябинской области выявлен случай вопиющего нарушения прав родителей, поставивший на грань разрушения многодетную семью с родными детьми. Поводом для вторжения социальных служб послужили наветы одного из родственников, оговоривших родителей в избиении детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в челябинском региональном отделении «Родительского Всероссийского Сопротивления».

Как сообщили представители родительской общественности, в Саткинском районе по доносу родной бабушки о якобы жестоком обращении с детьми у родной матери с применением физической силы в конце января 2017 года был отобран ребенок. Затем его поместили в Саткинскую Центральную районную больницу (ЦРБ). По словам матери ребенка, на нее было оказано психологическое давление с угрозами лишения родительских прав, если она откажется подписывать документы, сформированные социальными службами.

В ситуацию вмешались представители челябинского отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления», которые совместно с журналистами одного из федеральных ТВ-каналов приехали на место происшествия в село Айлино, Саткинского района. После выхода видео-сюжета на федеральном телеканале, а также действиям представителей «Родительского Всероссийского Сопротивления» ребенка удалось вернуть обратно в семью.

Общественники обращают внимание, что это и есть последствия проводимой семейной политики в России, которая постепенно вбирает в себя ювенальные методы работы с семьями, результатом чего становится разрушение кровных семей.

«Мы часто слышим с высоких трибун о том, что в России ювенальной юстиции нет. Что принимаемые законы, такие, как закон о «социальном обслуживании граждан», обязывающий, например, воспитателей в детских садах осматривать детей на наличие синяков и ссадин и незамедлительно информировать об этом органы опеки и ПДН. Или закон о декриминализации всех, кроме близких лиц по статье 116 УК (побои без вреда здоровью). И нас уверяют, что такие законы направлены во благо, дабы защитить уязвимые слои нашего общества, то есть несовершеннолетних, женщин и престарелых. Однако на самом деле никакого блага не получается, наоборот, мы становимся свидетелями формирования свирепой машины, которая по одному звонку, непроверенному доносу, позволяет безнаказанно изымать детей из нормальных, вполне благополучных семей, разрушая российские семьи», — сообщила руководитель регионального отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» Екатерина Забачёва.

В РВС отметили, что по факту ювенальная система в России уже существует. За последнее полугодие с момента, когда вступил в силу «закон о шлепках» (он же закон о декриминализации всех, кроме близких лиц по статье 116 УК), средняя частота приговоров в РФ по побоям несовершеннолетних в воспитательных целях во втором полугодии в отношении родителей возросла в шесть раз.

«А это не просто цифры, за ними судьбы детей и их родителей. Уголовное дело в отношении родителя — неоспоримый повод для изъятия ребенка из семьи. Недавние поправки в статью по декриминализации статьи 116 УК РФ, были необходимы, но недостаточны. Один только этот шаг не сможет распутать ювенальную паутину, не решит проблему беззаконного изъятия детей из семей. Должен смениться вектор семейной политики с защиты интересов детей на защиту интересов семьи в целом. Тут необходим системный подход, обеспечивающий не на словах, а на деле принцип невмешательства в семью, без крайней на то необходимости. Гарантированный Конституцией РФ принцип презумпции невиновности родителей, должен быть незыблемым», — говорит Екатерина Забачёва.

«Также необходимо предупреждение социального неблагополучия, развитие и укреплением со стороны государства точек опоры, — обеспечение граждан работой, семей инфраструктурой — яслями, детскими садами и прочим. Нужна «трансляция» здоровых образцов воспитания и культуры, обеспечение информационной безопасности», — считает активистка.

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