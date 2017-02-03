2016 год – рекордный по числу беженцев в США из запрещенных Трампом стран

Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Прошлый, 2016 год стал рекордным по числу въехавших в страну мигрантов из стран, на которые распространяется действие недавнего указа президента Трампа, сообщает Associated Press.

Этот указ, согласно которому в США временно запрещен въезд гражданам ряда мусульманских стран, в том числе Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, привлек внимание общественности к вопросу о том, как обстоят дела с миграцией в стране в целом.

Так, по официальным данным Государственного департамента США, за десять лет, начиная с 2007 года, в страну въехало около 270 тыс. беженцев. За прошлый же год в США прибыло 43 тыс. 259 беженцев, почти треть из них — из Сирии. Если в 2007 году в Соединенные Штаты въехало 26 сирийцев, в 2014 году — 247, то за 2016 год их количество резко подскочило и составило 15 тыс. 479 человек.

Статистика также показывает, что в 2016 году в страну прибывали беженцы преимущественно из тех стран, на которые и был введен временный запрет: Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан, Сирия и Йемен.

Напомним, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий на 90 дней въезд в страну беженцев из таких стран, как Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан. Прием беженцев из Сирии запрещен на неопределенный срок.

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