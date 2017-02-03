ГИБДД высказалось по поводу новой маршрутной схемы в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 09:46 — REGNUM Изменения в маршрутной схеме городского общественного транспорта Екатеринбурга нужны, но они должны быть очень тщательно выверены и вводиться постепенно. Такое мнение высказал начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Юрий Дёмин, сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции корреспонденту ИА REGNUM.

Он подчеркнул, что одним из ключевых аспектов реформы маршрутной сети общественного транспорта, должна стать безопасность движения. По словам Юрия Дёмина, никто из разработчиков не обращался в Госавтоинспекцию, хотя вопрос сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения является одним из самых важных и, наверное, намного важнее увеличения прибыли транспортных предприятий.

«Особую озабоченность вызывает то, что разработчики даже не поинтересовались состоянием аварийности на тех или иных участках улично-дорожной сети, задействованной в транспортной схеме, хотя зачастую именно ДТП становятся причиной затруднений в движении того же общественного транспорта, а соответственно, начнется и несоблюдение графика движения, как следствие — обещанные 3−7 минут ожидания общественного транспорта невозможно будет соблюсти», — считает Юрий Дёмин.

Глава областной Госавтоинспекции также заметил, что изменения маршрутной сети, которые приведут к длительным и множественным пересадкам заставят горожан пересесть на личный автотранспорт. Он выразил опасения, что заявленные цели реформы о максимально комфортном передвижении на общественном транспорте, могут привести к противоположным результатам.

«Изменения нужны, но они должны быть очень тщательно выверены, вводиться постепенно, и должны быть направлены на удобства для граждан, не вызывая никаких отрицательных результатов, они не должны быть направлены во вред. Приоритетом, считаю, должны стать безопасность дорожного движения и удобства для граждан при передвижении на общественном транспорте», — заявил Юрий Дёмин.

Он отметил, что в новой схеме не учтены изменения пешеходных потоков на пересадочных пунктах, состояние аварийности конкретно в этих местах. По словам Юрия Дёмина, пассажиры в условиях повременной оплаты будут торопится на пересадочных пунктах, что может привести к нарушениям правил дорожного движения и дорожно-транспортным происшествиям.

«Более того, ставя в вынужденные условия совершения нескольких пересадок, маломобильные группы граждан, а это и пожилые граждане, и пассажиры с детьми, физически будут испытывать затруднения при переходе в существующих режимах работы светофорных объектов», — считает глава областной Госавтоинспекции.

Он подчеркнул, что ни в одном регионе России не пошли по схеме единовременного кардинального изменения маршрутов движения общественного транспорта. По словам Юрия Дёмина, ввести изменения за один день не реально, а реализация нововведений не будет безболезненной, а последствия внедрения новой непроработанной и непродуманной схемы могут быть удручающими.

«Считаю, что необходимо на данном этапе организовать полноценные широкомасштабные исследования, с привлечением максимального количества экспертов в области организации дорожного движения, в том числе и сотрудников Госавтоинспекции Свердловской области», — подытожил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, новая схема маршрутов городского общественного транспорта будет введена в Екатеринбурге с июля 2017 года. Реформа предполагает кардинальное изменение маршрутов, их сокращение и увеличение транспортных средств на линии маршрутов. По замыслу разработчиков, таким образом, увеличится частота движения общественного транспорта (интервал составит в среднем 5 минут), что уменьшит время его ожидания. Из-за отмены прямых привычных маршрутов горожанам придётся добираться до места назначения через пересадочные пункты. Для того чтобы это не увеличило расходы пассажиров, разработчики вводят карту с повременной оплатой проезда: от момента первой посадки, до момента последней пересадки.

Все эти нововведения вызвали широкий общественный резонанс. Её стали обсуждать в соцсетях и на городских форумах. Возмущение граждан вызвало не только непосредственное изменение привычных маршрутов, но и то, что проект реформы городского общественного транспорта Екатеринбурга не выносился на широкое обсуждение общественности и экспертов.

По мнению уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой бурная реакция людей показала, что эту непродуманную реформу просто необходимо остановить, а также извиниться перед горожанами за форму, в которой она была презентована.

Также 31 января в Екатеринбурге состоялся митинг против введения новой маршрутной схемы, и планируется ещё одно массовое мероприятие в феврале.

В свою очередь, городская администрация организовала на официальном портале форум, на котором жителям Екатеринбурга предложено оставлять свои пожелания по дополнениям к новой схеме. В мэрии обещают, что мнение горожан будет учтено и представлено в окончательной версии новой схемы общественного городского транспорта в марте текущего года.

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