‍В Москве задержан сотрудник ЧОПа, выпустивший собак-убийц

Москва, , 09:36 — REGNUM Сотрудник частного охранного предприятия задержан в Москве в рамках уголовного дела о гибели пожилой женщины, которую растерзали собаки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Москве.

В ведомстве пояснили, что труп пожилой женщины (1937 года рождения) был обнаружен в Москве на территории одного из государственных учреждений, расположенного по улице Казакова. Следователи, прибывшие на место происшествия, пришли к выводу, что женщина погибла от зубов и когтей собак: на теле множественные рваные раны.

«Установлено, что сотрудники охранной организации использовали четырёх собак для охраны территории. В соответствии со ст.91 УПК РФ задержан сотрудник ЧОПа, который не убедился в отсутствии посторонних лиц на территории предприятия, и выпустил собак из вольера», — сообщили в пресс-службе.

По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 109 УК России — «Причинение смерти по неосторожности». Назначена судмедэкспертиза. Следователи проводят работу с задержанным.

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