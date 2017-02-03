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Губерлинские горы и Карагай-Губерлинское ущелье: новые заказники Оренбуржья

Общество
В Год экологии на территории Оренбургской области появятся две новые особо охраняемых природные территории регионального значения

Оренбург, 3 февраля 2017, 09:02 — REGNUM  В Оренбуржье в Год экологии будут созданы две особо охраняемые природные территории (ООПТ). Один заказник появится в Гайском районе, другой — в Новотроицке, сообщил на пресс-конференции, посвященной теме экологии, министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Константин Костюченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава ведомства подчеркнул, что на проекты организации заказников уже получены положительные заключения государственной экологической экспертизы и начаты работы по подготовке и согласованию в установленном порядке (июнь-июль 2017 года) соответствующих постановлений правительства Оренбургской области.

«Как показал многолетний опыт, организация ООПТ является одним из наиболее эффективных способов охраны и восстановления природных комплексов. Создание особо охраняемых природных территорий относится к одной из важнейших мер по предотвращению негативных явлений и тенденций в состоянии и динамике природных экосистем, а также улучшению качества природной среды», — сказали в Минприроды Оренбуржья.

Территории проектируемых заказников «Губерлинские горы» и «Карагай-Губерлинское ущелье» обладают значительным уровнем ландшафтного и биологического разнообразия, представляют несомненный научный интерес и отвечают всем требованиям, предъявляемым к объектам, которым планируется придать статус особо охраняемых природных территорий.

ООПТ проектируются на территории Кувандыкского и Гайского городских округов. По разнообразию ландшафтов эта территория не имеет себе равных в Оренбургской области. На территории проектирования расположено 12 памятников природы: два — в заказнике «Карагай-Губерлинское ущелье» («Карагайский бор и ущелье на реке Губерля» и «Ущелье Каменные ворота на реке Губерля») и 10 — в заказнике «Губерлинские горы» («Озеро Меклеколь», «гора Тырман-тау», «Караколь-Михайловский риф» «Урочище Чёртово городище» и т.д.)

Из-за особенностей географического расположения (на стыке полупустынной, степной и лесостепной зон) здесь созданы предпосылки для обитания на относительно небольшой территории значительного количества видов животных и растений, характерных для всех перечисленных природных зон, среди которых встречается немало редких и исчезающих видов.

Из проектных материалов известно, что на обследованных территориях встречается не менее 30 видов животных и растений, занесённых в Красные книги Российской Федерации и Оренбургской области. Ряд имеющихся объектов представляет интерес с точки зрения палеонтологии и гидрологии.

«В дальнейшем, по мере развития инфраструктуры заказников и повышения уровня изученности их территории, здесь возможно развитие экологического и познавательного туризма», — считают в Минприроды регионы.

Стоит отметить, на территории Оренбургской области сегодня действует 341 ООПТ регионального значения: 340 памятников природы и биологический заказник областного значения «Светлинский».

На апрель 2015 года природно-заповедный фонд Оренбургской области состоял из 367 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) различного подчинения и ранга. Суммарная площадь ООПТ области — около 144 тыс. га (1,22% от площади Оренбургской области).

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