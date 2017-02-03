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С февраля каждый пользователь сотовой связи в Китае будет авторизован

Общество
Все, кто откажется от идентификации, доступа к связи не получат
Сотовый телефон
hurk
Сотовый телефон

Пекин, 3 февраля 2017, 08:46 — REGNUM  Начиная с февраля, в Китае вводится самая жесткая в истории страны система регистрации пользователей сотовой сети, сообщает 3 февраля «Жэньминь жибао».

Министерство промышленности и информационных технологий выпустило постановление, согласно которому пользователи услуг сотовой связи при заключении договора о предоставлении услуг будут обязаны предоставлять оператору весь перечень подлинной информации о себе. При этом, те, кто откажется от идентификации, доступа к связи не получат.

Как стало известно, в 2016 оду Министерство промышленности и информационных технологий Китая обязало 120 млн. пользователей телефонной связи пройти подобную процедуру регистрации. Специалисты уверены, что следующим этапом станет авторизация пользователей сети интернет.

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