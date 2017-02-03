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Китайская блогосфера: Фейерверки опасны и нарушают права граждан

Общество
Использование фейерверков во время празднований в Китае является одним из спорных общественных вопросов
Фейерверк
Иллюстрация: M.5857.com
Фейерверк

Пекин, 3 февраля 2017, 08:42 — REGNUM  Мнение части китайской блогосферы о том, что фейерверки опасны для жизни и здоровья, загрязняют атмосферу, а также своим шумом нарушают права других граждан, привела на своих полосах 3 февраля китайская газета China daily.

«Фейерверки являются одним из серьезных источников головной боли», — цитирует газета. «Они не только источник шумового загрязнения, они также загрязняют и воздух». Отмечается, что густота смога в Пекине в период китайских праздников достигала своего пика как раз во время кануна и празднования Китайского Нового года.

«Хуже того, фейерверки приносят увечья. Каждый год во время праздников в больницы поступает множество пациентов с ранениями и ожогами, приходится даже организовывать дежурство специальных бригад врачей», — говорится в цитируемом сообщении. Кроме того, высказывается мнение, что помимо прочего, праздничная пиротехника нарушает права граждан на тишину, чистый воздух и безопасность. В качестве альтернативы предлагается использовать современные электронные цифровые технологии.

Стоит отметить, что традиция взрывать хлопушки и пиротехнику на праздники в Китае имеет более чем тысячелетнюю историю. Считается, что шум от взрывов отпугивает злых духов и приносит удачу.

Напомним, что на днях зажженная петарда, брошенная в канализационный люк, стала причиной взрыва канализации в одном из жилых районов Чунцина, в результате чего пострадал восьмилетний ребенок и его родственники. Одновременно с этим, ряд крупных городов Китая вновь начал окутывать густой смог.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае петарда привела к детонации канализационной системы

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