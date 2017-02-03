40 дней: челябинцы почтили память жертв крушения Ту-154

Челябинск, , 08:20 — REGNUM На 40-й день после крушения самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем в Челябинске прошла акция, посвященная памяти жертв трагедии. Горожане зажгли десятки свечей и возложили цветы к мемориалу «Доблестным сынам Отечества», передает корреспондент ИА REGNUM.

Митинг-реквием, организованный инициативной группой граждан, состоялся вечером 2 февраля в одном из центральных скверов города, на бульваре Славы. Акция собрала несколько десятков человек, люди принесли с собой цветы. В сквере звучали известные песни в исполнении артистов ансамбля Александрова, на постаменте памятника, рядом с фотографиями всех погибших в авиакатастрофе, горели свечи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на борту самолета Ту-154, рухнувшего в море вскоре после вылета из Сочи 25 декабря 2016 года, находился южноуралец, уроженец города Магнитогорска Владимир Поляков. После окончания городского музыкального училища Владимир Поляков продолжил учиться в Москве, где закончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Артист пел в хоре имени Александрова около 5 лет.

На борту воздушного судна, которое направлялось из Москвы в Сирию и осуществляло в аэропорту Адлер дозаправку, находились 92 человека. Среди них — 8 членов экипажа, 65 артистов ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова (солисты, артисты хора и балета), 7 военнослужащих, 9 сотрудников российских телекомпаний, а также директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, его пресс-секретарь Оксана Бадрутдинова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).

29 декабря 2016 года на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах состоялись первые похороны одного из погибших. В январе 2017 года ДНК-экспертиза позволила идентифицировать останки более 70 жертв катастрофы. Их похороны состоялись в середине января. На текущий момент поисковые работы в Черном море продолжаются.

Расследование обстоятельств трагедии происходит с участием Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Окончательная версия причин крушения воздушного судна пока не названа.