Конгресс США затягивает с отменой Obamacare

Часть республиканцев настаивает на том, чтобы закон был исправлен, в то время как другие настаивают на его полной отмене

Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Республиканцы в Конгрессе США прикладывают все усилия по демонтажу Obamacare, программы медицинского страхования, созданной в годы президентства Барака Обамы, сообщает Reuters.

Несколько влиятельных консерваторов в палате Представителей обеспокоены тем, что проект отмены Obamacare замедлился. Они заявили что данный процесс в Сенате должен был пройти быстро, учитывая, что республиканцы в нем доминируют, однако сенатор-республиканец от штата Теннеси и председатель комитета по здравоохранению Ламар Александер призвал своих однопартийцев к терпению.

«Мы пытаемся устранить тот ущерб, который нам нанес Obamacare», — поделился Александер на выходе из Сената. «Мы не можем просто взять и отменить закон прежней администрации, это невозможно технически. Кроме того, некоторые его части мы хотим сохранить», — добавил он.

С таким утверждением не согласен вице-президент Майк Пенс, который в интервью Fox News высказал свое мнение на сей счет.

«Мы намерены следовать директиве президента Дональда Трампа, заключающейся в отмене Obamacare и замене его другим законом. Конгресс должен сделать это в одно и тоже время», — пояснил Пенс.

По мысли вице-президента, закон администрации Обамы должен быть заменен новым законом, а не усовершенствован.

Напомним, Obamacare считается одним из достижений администрации президента Барака Обамы. Он был попыткой реформирования медицинской системы, пребывающей в застое с 1960-х годов. Реформа вызвала раскол в американском обществе. 12 января Сенат США инициировал процедуру отмены закона, но, по мнению некоторых законодателей, этот процесс растягивается на неопределенный срок.

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