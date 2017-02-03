Пятница, 03 Февраля 2017 года
08:42:48 МСК

Рэпер 50 Cent перестал быть банкротом

Общество
«Судья закрыл дело о банкротстве рэпера 50 Cent»
50 Cent
Иллюстрация: Hyperlush.com
50 Cent

Хартфорд, США, 3 февраля 2017, 07:33 — REGNUM  Американский рэпер Кертис Джеймс Джексон Третий, более известный как 50 Cent, отныне не считается банкротом. Такое решение, как передает USA Today, принял Федеральный суд в городе Хартфорд в штате Коннектикут (США).

«Судья закрыл дело о банкротстве рэпера 50 Cent после того, как мужчина выплатил кредиторам более $22 млн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что музыкант выплатил $8,7 млн из своих собственных средств, а еще $13,65 млн — из компенсации, полученной исполнителем в результате урегулирования дела о недобросовестных юридических действиях по другому процессу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский рэпер выложил в интернете интимное видео своей бывшей девушки, она подала на него в суд. Суд признал 50 Cent виновным и обязал выплатить женщине $5 млн. После проигранного процесса рэпер и выступил с просьбой признать его банкротом.

Читайте также: «Обанкротившийся» 50 Cent построил особняк в Африке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Шоу-бизнес
Главное сегодня
NB!
03.02.17
«Рубль обновил годовой максимум»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
Глава Пентагона: Ответ на ядерную атаку КНДР будет «сокрушительным»
СеулЮжная Корея Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.02.17
SCMP: Китай планирует разрушить памятник древности в погоне за медью
ПекинКитай Политика Китая Экономика
NB!
03.02.17
Первым замглавы ЦРУ стала экс-начальница тюрьмы, где применялись пытки
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.02.17
Доллар «победил» евро и «проиграл» иене
Нью-ЙоркСША Курсы валют Экономика
NB!
03.02.17
«Замерли в ожидании» — фондовый рынок США не знает, падать ему или расти
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
03.02.17
Новый посол США «оскорбляет» Европарламент
БрюссельБельгия Отношения США и Евросоюза Политика
NB!
03.02.17
Пушков связал эскалацию в Донбассе с призывами Маккейна дать оружие Киеву
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО «Град»
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Forbes: Чему Трамп может научиться у Израиля?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
03.02.17
СМИ: Новые санкции США против Ирана будут введены в ближайшие дни
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
02.02.17
Трамп обогнал Путина в рейтинге упоминаемости в российских СМИ
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
02.02.17
Свободу «Кыргбекистану»! Граждане США заочно возмущены действиями России
Нью-ЙоркСША Пропаганда США Общество
NB!
02.02.17
WP: американцы уверены — у Трампа неподходящий для президента темперамент
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.02.17
Станислав СтремидловскийВиктор Орбан показал Варшаве пример сотрудничества с Москвой и Путиным
БудапештВенгрия Российско-венгерские отношения Политика
NB!
02.02.17
Маккейн: Украине необходимо предоставить летальное оружие
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Кургинян на «Поединке» у Соловьёва буквально разгромил оппонента с Украины
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
02.02.17
Михаил ДемуринСША: Россия и мир через пять и более лет
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
02.02.17
Ашот Погосян, Алла КорниловаОпыты в опере: почему физики боятся слова «цинизм»?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
02.02.17
Дойдёт ли высокоскоростная магистраль «Москва — Казань» до Урала
ЧелябинскРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Общество
ещё главное