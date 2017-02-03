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Российский Центр по примирению передал сирийцам свыше 5 тонн гумпомощи

Общество
В город Дей-эз-Зор российскими самолётами доставлена гумпомощь, полученная властями Сирии по линии ООН

Москва, 3 февраля 2017, 06:08 — REGNUM  Центр по примирению враждующих сторон 2 февраля провёл семь гуманитарных акий в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Хама. Об этом говорится в бюллетене Центра, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается, что в городе Алеппо (в школах районов Аль-Халави и Карим Аль Додо, в районе детского сада Тишрин, в мечети в районе Аль-Хамадания-4 и в квартале Кади Аскар в Старом Алеппо), а также в населённом пункте Кумхана провинции Хама мирным жителям было передано 3 тонны хлеба, 2,5 тысячи порций горячей еды и 250 продуктовых наборов.

В средней школе Хманна в населённом пункте Джабла провинции Латакия учащимся были переданы детские рюкзаки со школьными принадлежностями и подарками.

«Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,1 тонны. Гуманитарная помощь оказана 3 тысячам жителям», — говорится в сообщении.

Кроме этого, российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дей-эз-Зор было доставлено 20,7 тонн продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

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