Российский Центр по примирению передал сирийцам свыше 5 тонн гумпомощи

Москва, , 06:08 — REGNUM Центр по примирению враждующих сторон 2 февраля провёл семь гуманитарных акий в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Хама. Об этом говорится в бюллетене Центра, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается, что в городе Алеппо (в школах районов Аль-Халави и Карим Аль Додо, в районе детского сада Тишрин, в мечети в районе Аль-Хамадания-4 и в квартале Кади Аскар в Старом Алеппо), а также в населённом пункте Кумхана провинции Хама мирным жителям было передано 3 тонны хлеба, 2,5 тысячи порций горячей еды и 250 продуктовых наборов.

В средней школе Хманна в населённом пункте Джабла провинции Латакия учащимся были переданы детские рюкзаки со школьными принадлежностями и подарками.

«Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,1 тонны. Гуманитарная помощь оказана 3 тысячам жителям», — говорится в сообщении.

Кроме этого, российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дей-эз-Зор было доставлено 20,7 тонн продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.