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На гектары Якутии поступило всего 26 заявок из других регионов

Общество
Интерес к своим землям жителей республики намного выше

Якутск, 3 февраля 2017, 06:39 — REGNUM  За 2 дня реализации федерального закона «О дальневосточном гектаре» в полную силу, на большие участки земли в Якутии появилось 26 претендентов из других регионов России. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM предоставили в пресс-службе регионального министерства имущественных и земельных отношений. Гораздо активнее продолжают пытаться получить гектары жители республики, от них принято 474 заявки за 2 дня.

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По состоянию на 2 февраля общее количество заявлений на большие участки земли в Якутии достигло 11 248, в том числе через федеральную информационную систему поступило 10 994 заявки, в бумажном виде — 254.

Напомним, за первые 2 дня реализации второго этапа закона о раздаче гектаров, когда право взять землю получили жители Якутии, заявления на участки подали 135 человек. Притом, что работа федеральной информационной системы была ещё не налажена, и из-за технических неполадок подать заявку удавалось далеко не всем желающим.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблему со смещением участков (в федеральной информационной системе претендент отмечает одни координаты, а договор ему предлагают заключать на участок с другими) Росресстр в Якутии до сих пор полностью не решил, хотя обещал сделать это до 1 февраля.

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