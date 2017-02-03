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На похоронах жертв теракта в Квебеке выступил премьер-министр Канады

Общество
Сегодня в Квебеке хоронили троих из шести жертв нападения на мечеть

Квебек, Канада, 3 февраля 2017, 02:37 — REGNUM  Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал нацию к единению на похоронах жертв нападения на мечеть в Квебеке, передает associated Press 3 февраля.

«Ас-Салям Алейкум», — начал свою речь Трюдо перед тысячами человек, собравшихся на похороны на арене «Морис-Ричард» в Квебеке.

«С тяжелым сердцем мы собрались вместе… Но как сообщество и как страна, вместе мы поднимемся из этой тьмы сильнее и более едиными, чем когда-либо прежде», — сообщил премьер-министр Канады.

Трюдо назвал всех погибших «преданными отцами, которые усердно работали, чтобы гарантировать светлое будущее для своих семей» — сегодня в Квебеке хоронили Абделкрима Хассана, Халеда Белкасеми и Абубакара Тхабти, троих из шести жертв теракта.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 30 января вооруженный террорист совершил нападение на верующих в Исламском центре Квебека. В результате нападения погибли шесть человек, ранения получили 19 человек. Подозреваемый задержан, им является 27-летний гражданин Канады, франко-канадский националист Александр Биссоннетт.

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