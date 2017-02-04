Николай Иванов, , 01:08 — REGNUM

Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всего советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Станция Кольцевой линии Московского метрополитена «Белорусская Кольцевая».

Открыта 30 января 1952 года. Названа по находящемуся рядом Белорусскому вокзалу.

Архитекторы: И.Г. Таранов, Н.А. Быкова.

Архитекторы вестибюлей: И.Г. Таранов.

Пилонная станция трехсводная глубокого заложения (42,5 м). Пилоны облицованы светлым мрамором «коелга». Пилоны отделены от сводов элегантными карнизами. Путевые стены изначально были облицованы мелкой цветной метлахской плиткой, ныне — белой керамической.

Первоначальный пол из многоцветной плитки заменен в 1994 году на полированный гранит. Светильники на пилонах вырублены из белого мрамора со стеклянным верхом в бронзовой опалубке.

Потолок украшен орнаментом из рельефных геометрических фигур с венками и колосьями внутри. По оси свода центрального зала расположены 12 панно в технике флорентийской мозаики по эскизам Г.И. Опрышко, выполненных мастерами С. Волковым и И.Морозовым. На панно «Вышивальщицы» женщины первоначально вышивали портрет И.В.Сталина, замененный в 60-х на орден Трудового Красного Знамени.

Стены вестибюля у турникетов отделены красным мраморовидным известняком. Арки эскалаторного зала обрамлены латунными орнаментами из растительных элементов и советской символики, а также изображениями тракторов. Купол, не имеющий на данный день никакого изображения, поддерживают 6 беломраморных колонн.

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