Свободу «Кыргбекистану»! Граждане США заочно возмущены действиями России

Нью-Йорк, США, , 21:20 — REGNUM Жители Нью-Йорка потребовали от России прекратить оккупацию страны, выдуманной журналистом, сообщает RT.

Журналист телеканала RT Калеб Мопин провел опрос жителей Нью-Йорка о «российской агрессии» в отношении придуманного им государства под названием «Кыргбекистан», сознательно смешав киргизское название Киргизии — «Кыргызстан» и «Узбекистан».

Шуточный опрос дал неожиданный результат: большинство опрошенных заявили, что они «в курсе этой трагической ситуации» и выразили свою поддержку «Кыргбекистану» в его нелегкой борьбе.

Стоит отметить, что респонденты честно признавались в том, что не знакомы с деталями российского вторжения в эту маленькую, но гордую страну. При этом они обращались к «кыргбекистанцам» с призывом оставаться непреклонными и надеяться на руку помощи, которую им обязательно протянет одна из стран с «высокими моральными устоями».

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