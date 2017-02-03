Пятница, 03 Февраля 2017 года
01:07:58 МСК

Ждут 6 лет: Многодетным семьям Кубани пообещали провести свет на участки

Общество
Коммуникации подведут не раньше 2018 года

Краснодар, 3 февраля 2017, 00:41 — REGNUM  В Краснодарском крае сотни многодетных семей годами не имеют возможности построить дома на выделенных властями бесплатных земельных участках. Дело в том, что коммуникации к участкам не подведены. Борьбу за коммунальные ресурсы граждане самостоятельно вели в течение четырех лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ 3 февраля, в июле прошлого года к решению вопроса подключились общественники.

Участки земли в пригороде Краснодара — в станице Старокорсунская, хуторе Октябрьский и поселке Лазурный — 555 многодетных семей получили еще в 2012 году. Причем электрические сети к ним протянуты не были. А проведение света к одному дому обходится в более чем в 1 млн рублей — эта сумма непомерна для семей с детьми.

Летом общественники обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Глава региона дал поручение разобраться в ситуации и решить вопрос с коммуникациями выделенных участков. Однако с этого времени проблема оставалась в подвешенном состоянии — органы власти не могли определить, кто же именно должен исполнить поручение.

«Мы просим элементарного — подведения электричества к участкам, которые нам были выданы, ведь срок на строительство и приватизацию всего пять лет. А на сегодня он уже истекает», — отметила многодетная мать из станицы Старокорсунская Ольга Беседина.

Читайте также: На Кубани почти на 20% выросло число многодетных семей

Более 620 многодетных семей Краснодара наделят земельными участками

В настоящее время дело сдвинулось с мертвой точки. На последнем заседании в реготдлении ОНФ алгоритм работы наконец-то был определен. Мэрия Краснодара направит заявку в энергосбытовую компанию с просьбой включить данные участки в инвестиционную программу 2017 года. В апреле заявка должна быть утверждена. По словам сотрудников компании, до конца текущего года проектно-сметная документация будет готова. А сами работы по подключению начнутся работы только 2018 году.

Напомним, уже в конце января 2017 года городская дума Краснодара приняла решение о выделении 628 земельных участков многодетным семьям. Участки, предназначенные горожанам, которые имеют трех и более детей, расположены в поселке Пригородном. Впервые они будут распределяться по новому порядку — в присутствии специально созданной комиссии. Средняя площадь каждого надела земли составит 900 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, земельные участки многодетным семьям в Краснодаре начали предоставлять с сентября 2011 года. Площадь участков — от 600 до 1000 кв. метров. Всего поэтапно было выделено более 1,8 тыс. участков, в том числе: 112 — в хуторе Копанском, 555 — в станице Старокорсунской, 256 — в хуторе Октябрьском, 114 — в хуторе Новом, в поселке Лазурном — 804.

Читайте ранее в этом сюжете: В Краснодаре усовершенствуют процедуру выделения земли многодетным семьям

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выделение земельных участков льготникам и бюджетникам
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
02.02.17
Трамп обогнал Путина в рейтинге упоминаемости в российских СМИ
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
02.02.17
Свободу «Кыргбекистану»! Граждане США заочно возмущены действиями России
Нью-ЙоркСША Пропаганда США Общество
NB!
02.02.17
WP: американцы уверены — у Трампа неподходящий для президента темперамент
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.02.17
Станислав СтремидловскийВиктор Орбан показал Варшаве пример сотрудничества с Москвой и Путиным
БудапештВенгрия Российско-венгерские отношения Политика
NB!
02.02.17
Необъективность СМИ множит ложные сообщения о Трампе — The Washington Times
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Кургинян на «Поединке» у Соловьёва буквально разгромил оппонента с Украины
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
02.02.17
Михаил ДемуринСША: Россия и мир через пять и более лет
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
02.02.17
Ашот Погосян, Алла КорниловаОпыты в опере: почему физики боятся слова «цинизм»?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
02.02.17
Дойдёт ли высокоскоростная магистраль «Москва — Казань» до Урала
ЧелябинскРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Общество
NB!
02.02.17
Военный Донбасс: Украина собрала у линии фронта мощный «ударный кулак»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Путин: Украина вышибает из ЕС деньги, выставляя себя жертвой агрессии
БудапештВенгрия Экономика Евросоюза Политика
NB!
02.02.17
Отставка главы Ярославского облизбиркома — удар по демократии в регионе
ЯрославльРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
02.02.17
Казахстан вернулся к идее транспортировки нефти через Азербайджан
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
02.02.17
ВСМ: строительство еще не началось, Владимирская область уже кипит
ВладимирРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Экономика
NB!
02.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.02.17
Станислав ТарасовТрамп — танцующий дервиш Ближнего Востока
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Владимир Путин снял с должностей 16 генералов
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
02.02.17
Украинские СМИ сняли подставную жительницу Авдеевки
АвдеевкаУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
ВВС: На улицах Авдеевки – украинские танки
АвдеевкаУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Глава НБУ заявила, что у российских банков нет светлого будущего на Украине
КиевУкраина Банковское дело Экономика
ещё главное