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Алексей Учитель жалуется на Поклонскую в прокуратуру за критику «Матильды»

Общество
Правда о последнем российском императоре нравится не всем
Матильда Кшесинская Матильда Кшесинская

Москва, 2 февраля 2017, 18:40 — REGNUM  Российский кинорежиссер, создатель фильма «Матильда» Алексей Учитель собирается пожаловаться на депутата Государственной думы Наталью Поклонскую («Единая Россия») в Генеральную прокуратуру за её необоснованную критику ещё не вышедшего в прокат фильма. Об этом сегодня, 2 февраля, пишут «Ведомости».

Учитель заявил, что готовится юридический ответ Поклонской и общественникам, которые яростно критикуют ещё не вышедший в прокат фильм «Матильда». «В ближайшее время мы направим два заявления в Генпрокуратуру, одно будет касаться лично Поклонской, второе — людей, которые рассылают в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката моего фильма», — сказал режиссер.

Напомним, фильм «Матильда» повествует о судьбе балерины Матильды Кшесинской и её отношениях с цесаревичем Николаем Александровичем — будущим последним российским императором Николаем II.

Премьера фильма в России была намечена на 30 марта 2017 года, но затем перенесена на 25 октября. По словам представителя компании-прокатчика, это сделано для уменьшения конкуренции с голливудскими картинами.

Бывший прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская обрушилась на эту картину с яростной критикой. Широко известно крайне трепетное отношение Поклонской к личности последнего российского императора Николая II. Она считает, что в фильме «Матильда» искажена правда о Николае II.

«Нельзя допустить, чтобы в прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых нашей Церкви — царя Страстотерпца Николая II и его семьи», — заявляла Поклонская.

Она уже дважды просила Генеральную прокуратуру России провести проверку сценария фильма на предмет оскорбления чувств верующих, а также расходования бюджетных средств, выделенных на картину. Прокуратура никаких нарушений не нашла, но Поклонская с этим не согласилась.

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