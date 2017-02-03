Это один из самых высоких показателей среди регионов ПФО

Нижний Новгород, , 17:52 — REGNUM В Нижегородской области в 2016 году умер 251 ребенок в возрасте до 1 года. Это один из самых высоких показателей среди регионов ПФО. На первом месте Башкирия (339 детей), на втором месте — Татарстан (297 человек).

Коэффициент младенческой смертности в Нижегородской области составил 6,4 на 1000 человек (в 2015 году — 6,8).

В областном правительстве утверждают, что регион с опережением на три года выполнил задачу, поставленную президентом РФ по снижению младенческой смертности.

«Уже в 2015 году младенческая смертность в регионе составила 6,8 на тысячу родившихся живыми, что соответствует целевому показателю майского Указа главы государства, обязательному к выполнению до 2018 года», — заявили в региональном Минздраве.

По данным Росстата, во всем Приволжском федеральном округе по итогам года умерло более 2160 детей в возрасте до 1 года.

Всего в Нижегородской области в 2016 году родилось 38 716 человек, умерло 50 079 человек. По сравнению с предыдущим годом число родившихся сократилось на 1375 человек, число умерших — на 726 человек.

Естественная убыль населения составила 11 363 человека. В 2015 году этот показатель составлял 10 714 человек.

Из болезней наиболее частыми причинами смерти становятся болезни системы кровообращений и злокачественные новообразования. Среди внешних причин смерти превалируют ДТП, самоубийства и случайные отравления алкоголем.