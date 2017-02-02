Подводники Северного флота прошли курс борьбы за живучесть

Экипажи подводных лодок допускаются к отработке задач в море лишь после того, как каждый подводник сдаст обязательные элементы спасательной подготовки, подчеркнули во флоте

Мурманск, , 11:11 — REGNUM



Подводники Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнили задачи курса спасательной подготовки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе флота.

«В ходе плановых занятий военнослужащие изучили теорию и практику легководолазной подготовки и курс борьбы за живучесть, — сообщил врио начальника пресс-службы Северного флота подполковник Сергей Федюнин. — В качестве одного из основных обязательных элементов спасательной подготовки каждого подводника отрабатывался выход через торпедный аппарат, диаметр которого составляет 533 миллиметра, и свободное всплытие с глубины 10 метров».

По словам Федюнина, это один из наиболее сложных элементов подготовки, который требует от каждого подводника не только хорошей физической подготовки, но и психологической выдержки.

«В рамках курса по борьбе за живучесть также отрабатывались такие элементы, как посадка в спасательный плотик и действия аварийно-спасательных групп на полигонах по борьбе с водой и огнем, — отметил представитель Северного флота. — Экипажи подводных лодок допускаются к отработке задач в море лишь после того, как каждый подводник сдаст обязательные элементы спасательной подготовки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в Вооружённых силах России начался новый учебный год. В ближайшие месяцы Северный флот планирует, в частности, продолжить практику походов отрядов кораблей в Арктику, Атлантический океан и Средиземное море.

Ранее, в рамках подготовки к дальним походам, на флоте была развёрнута плановая боевая учёба экипажей кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

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