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Италия выделит деньги Африке для борьбы с нелегальной миграцией

Общество
200 миллионов евро для Ливии, Туниса и Нигера для того, чтобы остановить отправку мигрантов в Европу

Рим, 2 февраля 2017, 10:45 — REGNUM  В среду, 1 февраля, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано провел пресс-конференцию, на которой представил новый проект правительства по укреплению внешней границы страны для предотвращения отправления нелегальных мигрантов. Проект получил название «Фонд для Африки», в рамках него Италией уже было выделено 200 миллионов евро для сотрудничества с африканскими странами, приоритетом являются Ливия, Тунис и Республика Нигер. В соответствии с декретом впервые будут выделены специальные ресурсы для управления границей, в дополнение к уже выделенным 430 миллионам евро, как подчеркнул Альфано.

Италия предоставит «оборудование, технические средства, проведет обучение местных сил безопасности», основываясь на запросах североафриканских партнеров, будут проводиться проверки по фактической реализации проектов. Принцип состоит в том, что «Италия спасает жизни людей и кладет деньги на стол», а значит, «она справедлива, поэтому требует того же от своих партнеров», — заявил министр.

«ЕС не сохранил обязательства по расселению мигрантов, но защита внешних границ не заслуживают такого же недоверия ещё и потому, что является более сложной задачей», — продолжил глава МИД. «ЕС выделил грант в размере 500 млн евро, и Италия работает над тем, чтобы эти ресурсы использовались в рамках сотрудничества с африканскими партнерами. В то же время, однако, мы заключим наши двусторонние соглашения, чтобы уменьшить отправки мигрантов в надежде, что это наше действие может идти вместе с европейским», — объяснил Альфано.

«Мы не должны строить стены, — заявил министр, — мы должны сделать еще сильнее союз между солидарностью и безопасностью, и среди прочего сдержать выезды нелегальных мигрантов, остановить бизнес контрабандистов, которые торгуют людьми», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM , за прошедший год по «центрально-средиземноморскому маршруту» в Италию из африканской Ливии переместилась 181 тыс. нелегальных мигрантов. Общее число беженцев из Африки за последние три года превысило 500 тыс. человек.

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