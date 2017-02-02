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Обеспечение инвалидов креслами-колясками недостаточное – СП РФ

Общество
В регионах России отсутствует должный контроль за обеспечением инвалидов креслами-колясками

Москва, 2 февраля 2017, 10:39 — REGNUM  В России за 2014 — 2015 годы креслами-колясками обеспечены 253,7 тыс. инвалидов (в 2014 году — 110,1 тыс. инвалидов, в 2015 году — 143,6 тыс. инвалидов). Количество жалоб инвалидов и поданных исков в судебные органы на качество предоставляемой услуги по обеспечению креслами-колясками не увеличивается. Но при этом Фонд социального страхования (ФСС) решает возложенную на него задачу по обеспечению инвалидов креслами-колясками более успешно, чем регионы России, сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

Так, доля инвалидов, обеспеченных креслами-колясками территориальными органами ФСС, в 2014 году составила 69,4%, в 2015 году — 81%, регионами, осуществляющими полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) — 46,9% и 67,7% соответственно.

Вместе с тем, несмотря на ряд позитивных моментов, обеспечение инвалидов креслами-колясками в целом остается недостаточным. Расходы на данные цели в 2015 году составили 2,6 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом почти на 45%, а обеспеченность инвалидов выросла на 30%.

Выявлен ряд проблем, которые оказывают влияние как на эффективность обеспечения инвалидов колясками, так и на рациональность и экономность расходования бюджетных средств.

Отсутствует должный контроль за качеством составления индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (ИПР) в части рекомендаций кресел-колясок. В результате, в ИПР фиксируются как недостаточные характеристики рекомендуемых колясок, которые не учитывают в полной мере индивидуальные особенности инвалидов, так и избыточные.

Также не осуществлялся контроль за планированием и расходованием бюджетных средств. Неравномерное перечисление средств в бюджет ФСС и позднее перечисление Фондом средств в территориальные органы в связи с многократными уточнениями ими необходимой потребности в средствах на обеспечение инвалидов ТСР в 2015 году повлекло образование остатка в объеме около 597 млн рублей. Аналогичные риски образования остатков сохраняются и в 2016 году.

Отсутствие контроля за деятельностью уполномоченных органов в части организации конкурентных процедур приводит в том числе к значительной дифференциации их стоимости и неэкономному расходованию бюджетных средств. При этом средняя стоимость колясок в регионах, реализующих полномочия по обеспечению инвалидов ТСР, выше, чем в территориальных органах ФСС от 8 до 48%.

Отмечено, что российский рынок производителей кресел-колясок развит недостаточно и ему трудно конкурировать с зарубежными компаниями, имеющими более мощную производственную базу. В 2015 году производство кресел-колясок осуществлялось фактически 13-ю организациями.

При этом анализ цены у поставщиков зарубежных кресел-колясок, показал, что зачастую они ниже, чем у российских производителей на аналогичные изделия.

Кроме того, во всех проверяемых регионах нарушались сроки выдачи инвалиду направления на получение или изготовление изделия. Также выявлены и другие нарушения.

Счетная палата РФ направит представления об устранении нарушений в ФСС. Информационные письма будут направлены президенту России, в правительство и ФАС. Отчет по проверке будет направлен в палаты Федерального Собрания.

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Проблемы инвалидов
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