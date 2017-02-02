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Дороги Югры: пятая часть — в ненадлежащем состоянии

Общество
Правительство Югры намерено снизить эту цифру вдвое

Ханты-Мансийск, 2 февраля 2017, 10:20 — REGNUM  Югре не выделили межбюджетный трансферт в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные дороги». В ХМАО доля дорог в ненормативном состоянии меньше 20%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей правительства Югры.

В Ханты-Мансийске руководители территориальных органов управления автомобильными дорогами обсудили состояние дорожных фондов УрФО. Все субъекты Уральского округа, в том числе и Югра, в полном объеме освоили федеральные субсидии и трансферты, выделенные на дороги, было сказано на совещании.

«Примером для всех дорожников являются федеральные автомобильные дороги, но к концу прошлого года их состояние было доведено до показателя доли дорог нормативного состояния больше 70%. Что касается региональных дорог, то лишь два субъекта в России с таким показателем, как доля дорог, в ненормативном состоянии меньше 20%. Один из них — Югра», — сообщил генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин.

И напомнил, что постановлением правительства РФ в 2017 году будут выделены межбюджетные трансферты 34 субъектам Федерации на реализацию приоритетного проекта «Безопасные дороги» в объёме 30 млрд рублей.

В УрФО трансферты получат Свердловская область — 1,2 млрд рублей, Челябинская — миллиард, Тюменская — 625 млн рублей. Насколько это много, можно судить по факту, что крупнейшему югорскому городу Сургуту потребуется 2,5 млрд рублей на ремонт муниципальных дорог в этом году.

Замгубернатора ХМАО Дмитрий Шаповал заявил, что существенная часть дорожного фонда округа идет на поддержку муниципальных дорожных фондов.

«Мы для себя поставили задачу — довести до 90% показатель состояния автомобильных дорог в нормативном состоянии. Также мы нацелены на развитие проектов государственно-частного партнерства. Они, прежде всего, связаны с устойчивым и безопасным дорожным коридором «Север — Юг» и широтным коридором «Пермь — Томск». Замечу, что на территории Югры опорная сеть по этим коридорам сформирована полностью», — прокомментировал Шаповал.

Что касается муниципальных дорог, то существующая практика ремонта в Ханты-Мансийском автономном округе не является эффективной. К такому выводу пришли активисты регионального Общероссийского народного фронта (ОНФ), проанализировав итоги общественных приемок дорог после ремонта в течение 2016 года.

«Фронтовики» проверили исполнение более 40 контрактов в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Мегионе, и выяснилось, что в муниципалитетах нет комплексного подхода к ремонту дорог: одни подрядчики устраивают дорожное полотно, другие обустраивают тротуары, третьи устанавливают дорожные знаки. При этом допускаются значительные отклонения от стандартов. Документация на аукционы по ремонту дорог разрабатывается не на основе проектных решений, а согласно техзаданиям, которые составляются порой специалистами без профильного образования. В итоге дороги после ремонта далеки от норматива.

Эксперты ОНФ предложили специалистам департамента дорожного хозяйства разработать единый регламент по составлению документации для аукционов. Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа Валерий Фомагин в свою очередь заявил, что теперь перечень проектов, ремонт которых будет осуществляться в софинансировании из окружного бюджета, подлежит обсуждению и утверждению общественным советом при муниципалитетах. При этом в программу населенных пунктов они будут включаться только после одобрения общественности. Кроме того, при предоставлении документов на оплату необходимо будет предоставлять копию документов, подтверждающих одобрение общественного совета.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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